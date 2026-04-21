Tomás Gálvez sobre denuncias contra Dina Boluarte: "Son un montón y la han denunciado por cualquier cosa"

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Tomás Aladino Gálvez, fiscal de la Nación, visitó los estudios de Exitosa para conversar de diversos temas que se vive en la actualidad. Uno de ellos es el reciente archivamiento de la denuncia contra Dina Boluarte por el presunto aumento irregular de sueldo tanto a ella como a sus ministros.

La han denunciado por cualquier cosa

En primer lugar, el titular del Ministerio Público aseguró no tener el detalle preciso de las investigaciones abiertas contra la exmandataria al ser numerosas. Sin embargo, indicó que varias de estas querellas no cuentan con sustento, pero que a pesar de todo actuarán de acuerdo a sus competencias.

"Ni siquiera se cuantas denuncias tiene, no las tengo en la cabeza en este momento, pero son un montón. Y en la mayoría la han denunciado por cualquier cosa y nosotros actuamos con total objetividad respetando la presunción de inocencia", indicó.

Además, Tomás Aladino Gálvez dejó en claro que dentro de la Fiscalía se debe tener en claro cual de estos casos podría avanzar para no perder recursos ni tiempos en un indagación que no prosperará. Esta postura habría sido clave para archivar uno de los casos más sonados contra Boluarte Zegarra.

"Uno tiene que saber que investigación avanza, si tiene posibilidad de acreditar la responsabilidad del investigado. Si no hay forma de que acopies elementos de convicción para determinar la responsabilidad, ya no tienes porque hacerlo", añadió.

Otras investigaciones siguen su curso

En esa misma línea, el mandamás del Ministerio Público aseguró que otros procesos continúan su curso y que estos se vienen investigando de acuerdo al correcto proceso. Por ello, de acuerdo al avance de los mismos serán comunicados a su debido momento y, de ser necesario, presentar la denuncia, no sin antes sea revisada por el Congreso.

"Hay delitos que se están investigando y que llegado su momento se tomará la decisión. Se está recabando las últimas pruebas e indicios y llegado el momento decidimos. Ya tiene que ser pronto porque los plazos se cumplen y ten la plena seguridad que donde exista responsabilidad, nosotros vamos a interponer la denuncia correspondiente", finalizó.

Es importante precisar que la exjefa de Estado continúa siendo investigada por otros casos como las muertes en protestas a finales del 2022 e inicios del 2023 y el sonado caso Rolex.

En resumen, el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, aseguró que varias denuncias contra Dina Boluarte se hicieron por cualquier cosa, pero que otras investigaciones siguen su curso de acuerdo a ley.