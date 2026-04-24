Piero Corvetto: Ministerio Público y Dircocor allanan vivienda del exjefe de la ONPE

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Funcionarios del Ministerio Público y agentes de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) realizaron esta madrugada un allanamiento a la casa del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, en el marco de las investigaciones por el presunto delito de corrupción de funcionarios.

En una imagen difundida por la Dircocor a través de sus redes sociales, se aprecia a Piero Corvetto entregando su equipo celular y mostrando información a las autoridades.

🚨 #ÚltimoMinuto | En estos momentos, la @DircocorPNP ejecuta 12 allanamientos, incluyendo inmuebles vinculados al exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, exfuncionarios y al representante legal de la empresa Galaga. Por el presunto delito de colusión agravada. pic.twitter.com/OpnPEmTA7e — DircocorPNP (@DircocorP) April 24, 2026

Fiscalía allana vivienda de Piero Corvetto

Según la Dircocor, las diligencias se viene realizando de manera simultánea en doce inmuebles de personas acusadas del presunto delito de colusión agravada. Esto incluye al exjefe de la ONPE, al exgerente de la institución, José Samamé Blas, al subgerente de contrataciones, Juan Phang, y al representante legal de la empresa Galaga SAC, Juan Alvarado.

En los exteriores del edificio de Piero Corvetto, ubicado en Miraflores, los medios de comunicación registraron también la presencia de su abogado, quien llegó al lugar para solicitar información sobre las diligencias de allanamiento. Sin embargo, consultado por la prensa, su defensa legal decidió guardar silencio.

Cabe destacar que estas diligencias se realizan en el marco de una ampliación de las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público, que ahora no solo indaga en irregularidades durante la distribución del material electoral, sino que además apunta a un presunto favorecimiento a empresas que no cumplían con la capacidad de operativa para brindar soporte logístico durante las elecciones.

Si bien el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, informó que el Ministerio Público oficializó el pedido de detención preliminar contra el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto; ha trascendido que el Poder Judicial no autorizó la medida y en cambio ordenó el allanamiento a su vivienda.

Fiscalía allanó sede de Galaga y vivienda de funcionarios

Los allanamientos simultáneos en el marco de las investigaciones por presunta colusión agravada en las elecciones se viene realizando en múltiples viviendas de funcionarios de la ONPE y otras personas involucradas.

La Fiscalía, respaldada por agentes de la PNP, llegó en horas de la mañana a un almacén de la empresa Galaga SAC, ubicada en la Calle Los Cedros, en el distrito de Lurín para recopilar indicios que comprueben la tesis fiscal.

En tanto, en Lince, se realizó una diligencia en un inmueble consignado como la vivienda de Juan Phang. Sin embargo, un familiar indicó que el funcionario de la ONPE no se encuentra residiendo en dicho lugar.