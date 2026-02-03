Golpe al tráfico de fauna silvestre: Fiscalía allana inmuebles vinculados a 'Los Depredadores del Oriente'

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Continúan las operaciones contra el tráfico ilegal de fauna silvestre en el Perú. El Ministerio Público continúa las diligencias en contra de redes criminales que comercializan la vida silvestre al interior y exterior del país. Así, se allanaron seis inmuebles vinculados a la red criminal 'Los Depredadores del Oriente' en diversos puntos del país.

Dos sujetos fueron intervenidos en el allanamiento entre los que se encuentra un exfuncionario de Serfor y un ciudadano chino, ambos habrían incurrido en tales actividades ilícitas desde el 2024.

Allanan seis viviendas vinculadas al tráfico de animales

La Fiscalía en Materia Ambiental de Ucayali realizó el allanamiento de seis inmuebles ubicados en Loreto, Ica y Lima como parte de la investigación por tráfico de fauna silvestre.

La red criminal detrás de esta indagación ha sido identificada como 'Los Depredadores del Oriente', banda criminal que captaba animales silvestres con el fin de comercializar las especies de animales salvajes y/o productos derivados de estos seres.

El delito responde al tráfico ilegal de fauna silvestre, problemática ambiental que pone en riesgo la biodiversidad y el bienestar ambiental en diversos puntos del territorio nacional.

Un exfuncionario ambiental y un ciudadano chino detenidos

De acuerdo a la indagación fiscal, dos personas se encuentran investigadas en el caso: un exfuncionario del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) dando cuenta de la filtración del crimen en el propio organismo encargado de gestionar la biodiversidad del país.

Por otro lado, un ciudadano chino fue intervenido durante el allanamiento. A este sujeto se le encontró un monto de S/100,000 en moneda nacional y extranjera, material que fue incautado. El extranjero también fue detenido por el presunto delito de lavado de activos.

Durante la diligencia también se realizó la incautación de laptops, USBs, celulares y otros elementos importantes para el caso. De acuerdo a la investigación preliminar, ambos sujetos habrían participado en el cautiverio de fauna silvestre desde Ucayali para su traslado a Loreto y Lima con destino al extranjero.