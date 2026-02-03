Mallas raschell en pésimo estado ponen en riesgo a escolares a semanas del inicio de clases

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La malla raschel en pésimas condiciones, infraestructura sin mantenimiento y carencia de servicios básicos es la realidad que enfrentan varias instituciones educativas advirtió el consejero regional Juan Ramos Arocutipa.

Durante su visita a la Institución Educativa N.° 42008 Juana Gonzales de Parodi, el consejero señaló que la malla raschel "está prácticamente por los suelos, totalmente dañada", lo que deja expuestos a los estudiantes ante el intenso sol. A ello se suma la falta de mantenimiento general, como el pintado de toda la infraestructura y el abandono total de las áreas verdes.

Servicio básico y recreación

Otro problema crítico identificado es la ausencia del servicio de agua potable. Según informó el director del plantel, el abastecimiento solo se dio al inicio del año escolar mediante cisternas. "No contamos con agua permanente y eso es un riesgo, porque no sabemos si el agua que traen es realmente potable", señaló el consejero tras dialogar con las autoridades educativas.

Asimismo, la institución no cuenta con áreas recreativas adecuadas para los niños. El director también manifestó la falta de personal de servicio para el mantenimiento de jardines, así como la ausencia de docentes de educación física y de un profesional en psicología, lo que limita seriamente la formación integral de los estudiantes.

"Esta institución educativa prácticamente está en abandono, y eso perjudica directamente a los estudiantes y a los padres de familia que, con mucho esfuerzo, envían a sus hijos a estudiar aquí", sostuvo Ramos Arocutipa. Agregó que, aunque se trate de una zona rural, "no se puede medir con una vara distinta; al contrario, se debe atender con mayor prioridad porque son niños de familias humildes".

Situaciones similares

El consejero recordó que situaciones similares se repiten en otros centros. En el Centro Integral de la Familia, ubicado en la plaza Leoncio Prado, se constató también el deterioro total de la malla raschel y un área recreativa con arena, lo que representa un riesgo para niños, niñas y adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

"La coordinadora del centro nos indicó que requieren de manera urgente la malla raschel y césped sintético u otro material que no perjudique la salud de los menores", precisó.

Otro caso preocupante es el de la Gran Unidad Escolar Francisco Bolognesi, nivel primario, donde desde el año pasado no se ha repuesto la malla raschel, pese a las actas levantadas y los documentos enviados a las instancias correspondientes.

Ramos Arocutipa indicó que sostuvo reuniones con el subgerente de infraestructura, Genaro Álvarez, quien aseguró que ya se viene elaborando la ficha técnica para la adquisición. "Me dijeron que en febrero debería estar instalada, pero yo he sido claro: esto es urgente y debe resolverse antes del inicio de clases", afirmó.

Finalmente, Ramos invocó a directores y padres de familia a informar sobre el estado de sus instituciones educativas. "No puedo visitar todos los colegios, pero si nos hacen llegar la información, realizaremos la fiscalización correspondiente. La malla raschel, los servicios básicos y el mantenimiento no pueden seguir postergándose", concluyó.