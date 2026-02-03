Atentado contra alcalde de Los Aquijes: Fiscalía inicia investigación por delito de homicidio calificado en grado de tentativa

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica (Segundo Despacho) abrió una investigación preliminar contra los responsables del ataque al alcalde distrital de Los Aquijes, Edward Amoroto, por el presunto delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Fiscalía abre investigación tras atentado contra alcalde de Los Aquijes

El último fin de semana, la autoridad edil fue víctima de un acto criminal perpetrado por unos sujetos que llegaron a bordo de una moto lineal, cuando se encontraba inspeccionando el avance de la construcción de la plazuela en el centro poblado El Huarangal.

Raudamente, los sicarios abrieron fuego, sin mediar palabra, a quemarropa contra el burgomaestre iqueño en reiteradas ocasiones. Al respecto, según información de Latina Noticia, dos impactos de bala se situaron en el abdomen y uno en el muslo derecho.

Tras este hecho delictivo, Ramiro Pacheco Huarotto, fiscal provincial, ha dispuesto que se lleven a cabo diligencias "urgentes e inaplazables" con la principal finalidad de identificar y acusar a los responsables.

Como parte de ello, tomará las declaraciones de servidores y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Los Aquijes, quienes estaban presentes junto a en el preciso instante en que fue atacado, así como la de sus familiares.

De igual manera, el fiscal provincial ordenó la obtención de las cámaras de videovigilancia que se encuentran en la zona, asimismo, otros actos de investigación con el objetivo de determinar responsabilidades penales.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía de Ica efectúa diligencias urgentes por el delito de homicidio calificado, en grado de tentativa, en agravio de Edward Amoroto, alcalde distrital de Los Aquijes, quien recibió varios disparos de arma de fuego por parte de dos sujetos que iban a bordo de... pic.twitter.com/yTxy4jSAsS — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) February 3, 2026

¿Cuál es el estado de salud actual del alcalde de Los Aquijes?

Luego de recibir al menos tres impactos de bala, el alcalde de Los Aquijes, Edward Amoroto, se debate entre la vida y la muerte en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Ica.

Posteriormente a ser trasladado de emergencia, Amoroto fue sometido a una intervención quirúrgica de alta complejidad. Los resultados de esta cirugía confirmaron la gravedad del atentado.

Uno de los proyectiles que cayó sobre la zona abdominal terminó por destruir uno de sus riñones y frente a la imposibilidad de reparar el daño, los cirujanos procedieron con la extirpación total del órgano.

Mientras que, el segundo impacto que se localizó en el pecho, comprometió seriamente la zona pulmonar. Hasta ayer, un equipo de Exitosa pudo conocer que permanece en estado crítico bajo sedación y monitoreo estricto.

A dos días de registrarse un ataque armado contra el alcalde distrital de Los Aquijes, Edward Amoroto, la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica abrió una investigación para los responsables de este hecho, por el presunto delito de homicidio calificado en grado de tentativa.