'Pequeño J' será procesado en Argentina: Estado concede su extradición tras ser acusado de triple feminicidio

Los días de Tony Janzen Valverde, alías 'Pequeño J', en el Perú parecen estar contados. Y es que a varios meses de ser capturado en Lima, ahora el Estado peruano aprobó su extradición hacia Argentina para que responda por los delitos de triple feminicidio ocurridos en Florencio Varela.

Fiscalía anuncia extradición de 'Pequeño J' a Argentina

La propia Fiscalía de la Nación informó este hecho a través de un comunicado donde aceptaron esta figura jurídica tras un acuerdo de cooperación con sus similares argentinos. El principal cargo contra este presunto asesino es el de homicidio agravado contra tres mujeres.

Como se recuerda, este terrible hecho ocurrió en septiembre del 2025 donde fueron encontradas sin vida Brenda Loreley del Castillo de 20 años, Morena Verdi de 20 y Lara Morena Gutiérrez de solo 15, luego de haber sido reportadas como desaparecidas.

"La Fiscalía de la Nación, como autoridad central de cooperación judicial internacional, informa que el Estado peruano concedió la solicitud de extradición pasiva de Tony Janzen Valverde, conocido como 'Pequeño J', para ser procesado en la República Argentina por el delito de homicidio agravado", indicaron.

A su vez, el pronunciamiento del Ministerio Público indica que Janzen Valverde no sería el único responsable de dicho delito ya que habría actuado con dos o hasta tres cómplices. Es importante precisar que el crimen fue transmitido en vivo por los acusados a través de las redes sociales.

"El requerido responderá por tres hechos delictivos en agravio de tres mujeres. El delito se habría cometido con la complicidad de dos o más personas, mediante ensañamiento y alevosía, y mediando violencia de género", añadieron.

Saludan cooperación con Argentina

Actualmente, Janzen Valverde se encuentra recluido en el Penal de Cañete tras su captura en septiembre del 2025 en Pucusana. De inmediato, la justicia Argentina solicitó su extradición para que responda por estos hechos.

Por ello, el Ministerio Público saludó la cooperación que se dio con sus similares del vecino país argentino de manera rápida y eficiente.

"De esta manera, la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación brinda una célere respuesta a la interacción de los países en la persecución de los delitos graves", finalizaron.

