Dina Boluarte: PJ rechaza definitivamente pedido de impedimento de salida del país de la expresidenta

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial rechazó en segunda instancia y definitivamente el último pedido de impedimento de salida del país de 18 meses contra la expresidenta Dina Boluarte por las contrataciones en EsSalud de allegados a un cirujano.

Dina Boluarte puede salir del país

Tras ser vacada por incapacidad moral en octubre del 2025, desde la Fiscalía se presentaron dos requerimientos de impedimento de salida en su contra: Uno de 36 meses por el caso Dinámicos del Centro y otro del fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez por 18 meses, ello por contrataciones en EsSalud de personas vinculadas al cirujano Mario Cabani.

La primer solicitud, del caso Los Dinámicos del Centro fue rechazada en doble instancia en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Mientras que el segundo requerimiento también ha sido desestimado por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, recientemente.

El pedido por 18 meses de impedimento de salida fue declarada infundada en primera instancia por parte del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien consideró que no existen elemento que justifiquen la medida, así como la falta de peligro de fuga.

La Sala Penal Permanente rarificó las conclusiones de Checkley, pues advierten que no se encuentra algún acto de investigación que justifique la presencia indispensable de la investigada, a partir de los elementos de convicción proporcionados.

Gálvez había alegado que la expresidenta había recientemente vacada, que cuenta con patrimonio económico para viajar fuera del país y tenía las facilidades materiales, así como contactos internacionales que le permitían abandonar el país o solicitar apoyo diplomático. Sin embargo, la Sala coincidió que con el juez en que las afirmaciones son suposiciones no acreditadas.

"El Ministerio Público no ha demostrado objetivamente que la investigada presente una conducta o comportamiento renuente a las actuaciones del proceso en el que se investiga; así también, el argumento de la posibilidad de acogerse a un asilo o buscar protección internacional, está desprovisto de evidencia que lo corrobore o, cuando menos, lo persuada", señala el fallo.

Dos impedimentos rechazados

La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó que no existen los elementos necesarios para que se dicte impedimento de salida del país a la expresidenta Dina Boluarte, ello tras declarar infundado el recurso de apelación de la Fiscalía.

De esta forma, se ratificó el rechazo a la solicitud del Ministerio Público para imponerle esta restricción por 36 meses en el contexto del caso Dinámicos del Centro por presunto lavado de activos agravado.

Es por ello que, finalmente, Dina Boluarte tiene carta libre para salir del país se desearlo, pues ambos pedidos de impedimento de salida del país fueron rechazados en doble instancia por el Poder Judicial.