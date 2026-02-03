Abogado de Ollanta Humala sobre investigación contra jueces que lo sentenciaron: "No es una intromisión"

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El abogado de Ollanta Humala, Edinson Huamán, se refirió al inicio de las investigaciones de parte de la Fiscalía contra los jueces que ordenaron la detención de su patrocinado en la lectura de adelanto de fallo y aseguró que no es una intromisión entre instituciones de justicia.

Defendió investigación contra jueces

En entrevista para Canal N, el defensor sostuvo que todos, inclusive los funcionarios públicos, deben responder ante la ley, por lo que consideró que no es un intromisión la apertura de la investigación.

"No es una intromisión, porque todos, absolutamente todos tenemos que responder ante la ley, sean jueces, sean fiscales, abogados, todos. Entonces lo que acá se ha hecho justamente, es denunciar ante una sospecha un delito y los magistrados cometieron estos abusos y como es evidente deben ser investigados y si corresponde, deben ser sancionados", aseguró.

Asimismo, señaló que la investigación es abalada por parte de la Primera Sala en lo Constitucional de Lima, pues declaró fundado su habeas corpus por la detención realizada en el adelanto de fallo.

"Lo que van a encontrar es lo que es evidente, ya hay pronunciamiento de la justicia constitucional. ¿Qué es lo que va a encontrar ahora? Que justamente se va a verificar las modificaciones que han hecho en la sentencia, entonces no es que hayan tenido problemas los magistrados para cargar en el sistema la sentencia, que es un archivo de 600 páginas que no pesa mucho, porque justamente no tenían una sentencia terminada", indicó.

Resaltó que fue un abuso el que esperaran varios días para culminar la sentencia y por todas estas irregularidades, sumado al fallo a su favor del habeas corpus, representan un abuso de autoridad y por ello, justificó el pedido de asilo por parte de de Nadine Heredia.

El abogado Edinson Huamán, defensa de Ollanta Humala, afirmó que la denuncia que derivó en diligencias fiscales por 60 días contra jueces no es una intromisión, sino el ejercicio de igualdad ante la ley. Sostuvo que hubo irregularidades en el proceso y que la detención del... pic.twitter.com/Kc1VY0Uv13 — Canal N (@canalN_) February 2, 2026

Fiscalía inicia investigación contra jueces

El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra los jueces que dispusieron la detención del expresidente Ollanta Humala tras la lectura del adelanto de fallo.

En el documento se indica que se dispone "iniciar diligencias preliminares de investigación en sede Fiscal por un plazo de sesenta días, contra Juana Mercedes Caballero García, Nayko Techy Coronado Salazar y Max Oliver Vengoa Valdiglesias", como jueves del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Cortes Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

Los magistrados serán investigados por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, prevaricato y falsedad ideológica.

Es en ese sentido que el abogado de Ollanta Humala consideró que el inicio de la investigación, por parte de la Fiscalía, contra los jueces que ordenaron la detención de su patrocinado en la lectura de adelanto de fallo, no es una intromisión.