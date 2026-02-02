Ollanta Humala: Fiscalía inicia investigación contra jueces que dispusieron detención a expresidente en adelanto de fallo

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra los jueces que dispusieron la detención del expresidente Ollanta Humala tras la lectura del adelanto de fallo.

Decisión tras acción legal de expresidente

La medida se da luego que el Poder Judicial resolviera declarar fundada el habeas corpus del exmandatario contra su detención tras la lectura del adelanto de fallo donde se le informó de las sentencia de 15 años de prisión por lavado de activos.

En el documento se indica que se dispone "iniciar diligencias preliminares de investigación en sede Fiscal por un plazo de sesenta días, contra Juana Mercedes Caballero García, Nayko Techy Coronado Salazar y Max Oliver Vengoa Valdiglesias", como jueves del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Cortes Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

Los magistrados serán investigados por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, prevaricato y falsedad ideológica.

Por ello determinaron que recibirán la declaración de Ollanta Humala para que ratifique los hechos investigados y brinde mayor información que se considere necesaria. Asimismo, se recogerá la declaración del procurador del Poder Judicial para que deponga los hechos investigados.

Habeas corpus fundado de Ollanta Humala

La defensa de Humala cuestionaba que se le haya detenido el pasado 15 de abril con el adelanto de fallo del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional y no con una sentencia íntegra. Los jueces ordenaron ejecutar la pena provisionalmente así como el internamiento del mandatario en un penal, pese a un fallo del Tribunal Constitucional a su favor.

La Primera Sala en lo Constitucional de Lima le dio la razón al exjefe de Estado, considerando su detención e internamiento inconstitucional porque se basó en un "adelanto de fallo" y no es una "sentencia escrita y motivada que explique las razones de la privación de la libertad".

"No correspondía entonces que el órgano jurisdiccional demandado procediera a la ejecución del 'adelanto de fallo' pues el beneficiario (Humala) desconocía las razones de la privación de su libertad de manera íntegra de tal forma que pudiera defenderse e impugnar la decisión, lo cual sólo podía ocurrir luego de notificársele con la misma", señala la resolución a la que accedió Infobae.

Con ello, los jueces superiores constitucionales sostienen que toda privación de la libertad, detención o reclusión, que sea inconstitucional "no solo infringe una regla, sino que subvierte la propia idea de dignidad humana que sostiene al Estado de derecho". Cabe señalar que, pese a la decisión, Humala permanece preso debido a que la actual detención se da en el marco de la sentencia íntegramente leída y notificada.

Es por este hecho que la Fiscalía ha iniciado las investigaciones preliminares contra los jueces que ordenaron su detención adelantada en la lectura de adelanto de fallo.