Empresario chino Zhihua Yang fue citado por la Fiscalía Anticorrupción por reunión con Jerí, señala Tomás Gálvez

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Tras el interrogatorio fiscal al presidente José Jerí en Palacio de Gobierno por sus reuniones clandestinas en el caso 'Chifagate', el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, reveló que la Fiscalía Anticorrupción citó a los empresarios chinos con los que se reunió el mandatario.

En entrevista con Exitosa, Gálvez indicó que tanto Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, quienes se encontraron con el jefe de Estado de manera extraoficial y clandestina, están obligados a declarar como parte de las investigaciones.

Noticia en desarrollo...