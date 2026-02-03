Consejo Regional del Callao exige restituir a Ciro Castillo como gobernador

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Consejo Regional del Callao acordó este martes pedir la restitución de Ciro Castillo como gobernador, en medio de la crisis política que atraviesa la región. La solicitud se basa en la resolución judicial que revierte la condición de ausencia que lo apartó del cargo y que, según sus abogados, lo habilita para retomar funciones.

La decisión no implica aún la restitución efectiva, pero representa un paso institucional que busca dar salida a semanas de incertidumbre. El pleno del Consejo remitirá su pedido a las instancias correspondientes para que se evalúe la reincorporación de Castillo.

El Consejo Regional del Callao pidió la intervención del Ministerio Público y la PNP para restituir en el cargo al gobernador Ciro Castillo Rojo Salas, en cumplimiento de un mandato judicial



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/3Aua6syOkD — Canal N (@canalN_) February 3, 2026

La postura de Edita Vargas

La gobernadora interina, Edita Vargas, había declarado previamente que respetaría la decisión del Consejo, aunque advirtió que el regreso de Castillo sería "un peligro". Según Vargas, existen documentos importantes y presuntas irregularidades en las gerencias que podrían desaparecer si el titular vuelve al cargo.

Vargas también cuestionó la demora del Consejo en sesionar, recordando que se había comprometido a pronunciarse el 29 de enero, pero recién lo hizo ahora.

#EnVivo



Edita Vargas, gobernadora interina del Callao: Es un peligro para la institución el retorno de Circo Castillo



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg pic.twitter.com/se0QTaq8Ri — Canal N (@canalN_) February 3, 2026

El enfrentamiento entre Castillo y Vargas se intensificó el lunes 2 de febrero, cuando el gobernador intentó ingresar a la sede regional alegando que la ley lo ampara, pues la aparición del titular elimina automáticamente la suplencia. Castillo acusó a Vargas de usurpación de funciones y anunció denuncias contra ella y quienes considera cómplices.

La tensión se trasladó a la Asamblea Nacional de Gobierno Regionales, entidad que respaldó la anulación de la prisión preventiva de Ciro Castillo, señalando que la medida se debe dar solo en casos excepcionales, especialmente en el caso de funcionarios.

El pedido del Consejo Regional marca un punto de quiebre en la crisis política del Callao. Mientras Castillo se prepara para defender su derecho a volver, Vargas insiste en que su regreso podría afectar la transparencia administrativa. El choque entre ambos refleja la fragilidad institucional y la falta de claridad en los mecanismos de sucesión regional.

La solicitud abre interrogantes sobre la gobernabilidad en el Callao y deja la duda en si Castillo logrará consolidar su retorno con respaldo institucional sin mayores problemas o se abrirá un nuevo capítulo de confrontación política y judicial.

El Consejo Regional del Callao pidió la restitución de Ciro Castillo como gobernador, en medio de advertencias de Edita Vargas sobre riesgos administrativos. La medida busca encaminar la crisis, pero anticipa un escenario de alta tensión política y judicial en la región.