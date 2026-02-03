Donald Trump podría reunirse con Delcy Rodríguez en la Casa Blanca, afirma portavoz

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló este martes que no existe una fecha confirmada para una eventual visita de Delcy Rodríguez a Estados Unidos.

"No tengo una fecha para una visita en este momento. Sé que es algo que se ha mencionado, pero no hay planes firmes hasta este momento", afirmó.

El tema ha sido discutido en el contexto de la transición venezolana tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, que derivó en la designación de Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela.

Un giro en las relaciones

Rodríguez mantiene aún la prohibición de ingresar a territorio estadounidense, pero su nuevo rol abre la posibilidad de un diálogo bilateral enfocado en la liberación de presos políticos y la cooperación económica.

La Casa Blanca destacó que los compromisos iniciales de excarcelaciones asumidos por Rodríguez han sido satisfactorios y espera que se mantengan.

"En cuanto a la liberación de los presos políticos, el presidente y el país deben sentirse satisfechos con este compromiso de la señora Rodríguez y esperamos que lo siga honrando", agregó Leavitt.

🔵 #AHORA | Karoline Leavitt sobre una eventual visita de Delcy Rodríguez a Estados Unidos: "No tengo una fecha en este momento; sé que es algo que se ha mencionado, pero no hay planes firmes" pic.twitter.com/IN6K70SLGa — El Cooperante (@El_Cooperante) February 3, 2026

Reunión con Gustavo Petro

Las declaraciones se produjeron el mismo día de la reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro en el Despacho Oval, este 3 de febrero. El encuentro entre ambos mandatarios se centró en la cooperación antidrogas, la seguridad regional y la superación de tensiones previas, incluidas las amenazas pasadas de Trump contra Colombia.

Trump calificó la reunión de manera positiva y aseguró que ahora se mantiene una relación "muy amable" con Petro, al menos desde la captura de Nicolás Maduro.

Petro y Trump en la Oficina Oval.

Un acercamiento por parte de Rodríguez

Cabe recordar que días atrás, Rodríguez ha planteado una amnistía general y el cierre del Helicoide, centro de detención emblemático en Caracas. Estas iniciativas buscan proyectar un cambio de rumbo en la política interna venezolana y generar confianza en la comunidad internacional.

#ULTIMAHORA 🚨 | Delcy Rodríguez anuncia amnistía general para presos políticos en #Venezuela 🇻🇪 pic.twitter.com/3H3MP8BL5n — noticias enpolitica (@enpoliticainfo) January 31, 2026

La mención de una posible visita de Rodríguez a EE.UU., aunque sin fecha confirmada, refleja un avance en las relaciones bilaterales bajo la administración Trump. El gesto de la Casa Blanca de reconocer los compromisos de excarcelación marca un contraste con la política de aislamiento que predominó en años anteriores.

Sin embargo, la ausencia de planes firmes para un encuentro de alto nivel muestra que el proceso de acercamiento aún es incipiente y condicionado por la evolución de la transición venezolana.