RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Judiciales
Desde las 4 de la tarde

Audiencia por prisión preventiva contra 'El Monstruo': PJ resolvió reprogramarla para mañana 4 de febrero

El Poder Judicial resolvió reprogramar la audiencia por prisión preventiva contra Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', para el miércoles 4 de febrero. En un principio, se tenía previsto realizarse hoy.

Audiencia por prisión preventiva contra 'El Monstruo' se reprogramó.
Audiencia por prisión preventiva contra 'El Monstruo' se reprogramó. (Foto: Composición Exitosa)

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 03/02/2026

Síguenos en Google News Google News

Una nueva fecha. Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Puente Piedra - Ventanilla  reprogramó una vez más la audiencia de prisión preventiva contra Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', por el presunto delito contra la tranquilidad pública, en modalidad de pertenencia a organización criminal, en el marco del caso 'Los Injertos del Cono Norte'.

Reprograma audiencia por prisión preventica contra 'El Monstruo'

Luego de presentarse problemas legales y técnicos en la Base Naval del Callao el pasado 30 de enero, se determinó que la primera audiencia contra el sindicado como cabecilla de la banda criminal 'Los Injertos del Cono Norte' se suspenda y se lleve a cabo este martes 3 de febrero.

No obstante, a través de sus canales oficiales, el Poder Judicial anunció que esta diligencia se reprogramó para mañana miércoles 4 de febrero a las 4 de la tarde.

Noticia en desarrollo...

Atentado contra alcalde de Los Aquijes: Fiscalía inicia investigación por delito de homicidio calificado en grado de tentativa
Lee también

Atentado contra alcalde de Los Aquijes: Fiscalía inicia investigación por delito de homicidio calificado en grado de tentativa

'Pequeño J' será procesado en Argentina: Estado concede su extradición tras ser acusado de triple feminicidio
Lee también

'Pequeño J' será procesado en Argentina: Estado concede su extradición tras ser acusado de triple feminicidio

Temas relacionados 'El Monstruo' 'Los Injertos del Cono Norte' Erick Moreno Hernández extradición Poder Judicial

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA