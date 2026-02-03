Audiencia por prisión preventiva contra 'El Monstruo': PJ resolvió reprogramarla para mañana 4 de febrero

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Una nueva fecha. Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Puente Piedra - Ventanilla reprogramó una vez más la audiencia de prisión preventiva contra Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', por el presunto delito contra la tranquilidad pública, en modalidad de pertenencia a organización criminal, en el marco del caso 'Los Injertos del Cono Norte'.

Reprograma audiencia por prisión preventica contra 'El Monstruo'

Luego de presentarse problemas legales y técnicos en la Base Naval del Callao el pasado 30 de enero, se determinó que la primera audiencia contra el sindicado como cabecilla de la banda criminal 'Los Injertos del Cono Norte' se suspenda y se lleve a cabo este martes 3 de febrero.

No obstante, a través de sus canales oficiales, el Poder Judicial anunció que esta diligencia se reprogramó para mañana miércoles 4 de febrero a las 4 de la tarde.

#AudienciaPJ. Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Puente Piedra - Ventanilla reprograma para mañana miércoles 4 de febrero a las 16:00 horas audiencia de prisión preventiva para Erick Moreno Hernández, conocido como 'El Monstruo' por el presunto... pic.twitter.com/SVlwwkyV9U — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) February 3, 2026

Noticia en desarrollo...