José Jerí: Fiscalía inicia investigación preliminar por contratación de cinco allegadas al presidente

La Fiscalía Provincial Anticorrupción inició investigación preliminar contra los que resulten responsables por la contratación de cinco personas allegadas al presidente de la República, José Jerí, las cuales obtuvieron contrataciones con el Estado tras haber acudido al Despacho Presidencial, como informó una reportaje periodístico.

Las contrataciones de cinco personas allegadas al presidente José Jerí ahora son materia de investigación fiscal. El Ministerio Público inició investigación preliminar en contra de las personas responsables que otorgaron órdenes de servicio a favor de cinco jóvenes mujeres allegadas al mandatario.

Así, la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Lima Centro inició investigación preliminar por presuntos delitos contra la administración pública.

En la indagación fiscal no se incluye al presidente de la República, José Jerí, como investigado sino en contra de las personas que resulten responsables de otorgar los contratos hacia las cinco mujeres beneficiadas con las órdenes de servicio.

Ello, luego de haberse comprobado que iniciaron un proceso de contratación tras haber sostenido reuniones en el Despacho Presidencial con el presidente Jerí.

La investigación está a cargo del despacho de la fiscal provincial Roxana Inés Espinoza Páucar y las diligencias correspondientes a ley se desarrollarán, en sede policial, con personal de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor).

