RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Judiciales
Con operación central en Chiclayo

Dictan cadena perpetua contra miembros de organización criminal dedicada a extorsión y sicariato

El Poder Judicial dictó cadena perpetua contra miembros de la organización criminal 'La Nueva Generación del Crimen' dedicada a delitos de sicariato y extorsión. Otros miembros fueron sentenciados a menores penas.

Dictan cadena perpetua contra miembros de red criminal con operación en Chiclayo
Dictan cadena perpetua contra miembros de red criminal con operación en Chiclayo (Fiscalía)

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 03/02/2026

Síguenos en Google News Google News

El Poder Judicial (PJ) dictó cadena perpetua para miembros de la organización criminal 'La Nueva Generación del Crimen' , red dedicada a los delitos de sicariato y extorsión en agravio de comerciantes y empresarios del rubro de la construcción. 25 personas fueron sentenciadas, de las cuales tres fueron condenados a cadena perpetua por los crímenes cometidos.

Tres sentenciados a cadena perpetua

El pedido del Primer Equipo de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo fue ratificado por el Poder Judicial.

Así, 25 personas recibieron una sentencia condenatoria por su relación con la red criminal 'La Nueva Generación del Crimen' por crímenes cometidos en agravio de comerciantes y empresarios.

De estos sentenciados, tres de ellos obtuvieron cadena perpetua. Entre ellos, el cabecilla de la red criminal identificado como Jesús Córdova. Este ha sido condenado a tres penas de cadena perpetua por el delito de sicariato con agravante de organización criminal.

Por otro lado, José Tingal, también fue condenado a tres penas de cadena perpetua por el delito de conspiración para el sicariato. Mientras que el tercer sentenciado, Reynaldo Cruzado, fue condenado por el delito de sicariato con agravante de organización criminal.

Golpe al tráfico de fauna silvestre: Fiscalía allana inmuebles vinculados a 'Los Depredadores del Oriente'
Lee también

Golpe al tráfico de fauna silvestre: Fiscalía allana inmuebles vinculados a 'Los Depredadores del Oriente'

Otros sentenciados, entre ellos un policía

Otras 22 personas fueron sentenciadas por los delitos de sicariato con diversos agravantes entre los que se incluyen organización criminal, conspiración para el sicariato, marcaje y reglaje, extorsión, robo agravado, tráfico ilícito de drogas y otros delitos conexos.

La organización criminal 'La Nueva Generación del Crimen' cuenta con hasta 18 hechos delictivos en agravio de diversas víctimas en el distrito de José Leonardo Ortiz en Chiclayo.

Entre los condenados se encuentra un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) identificado como Josmell Damián quien fue sentenciado a cuatro años y 10 meses de prisión efectiva. 

José Jerí: Fiscalía inicia investigación preliminar por contratación de cinco allegadas al presidente
Lee también

José Jerí: Fiscalía inicia investigación preliminar por contratación de cinco allegadas al presidente

Como pruebas de la investigación fiscal se presentaron audios de interceptaciones telefónicas, autorizadas judicialmente, transcripciones de las escuchas, entre otros implementos donde se dan cuenta de las actividades criminales comprobadas. 

Durante la sustentación del caso en juicio oral, se presentó considerable material probatorio que demostró la existencia de una organización criminal con estructura, jerarquías y reparto de roles.

Además de las condenas, los sentenciados deberán pagar reparaciones civiles que fluctúan entre S/ 5000 y S/ 500 000 a favor de los familiares de los agraviados.

Temas relacionados cadena perpetua Chiclayo Organización criminal PJ sentencias

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA