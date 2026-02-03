Dictan cadena perpetua contra miembros de organización criminal dedicada a extorsión y sicariato

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) dictó cadena perpetua para miembros de la organización criminal 'La Nueva Generación del Crimen' , red dedicada a los delitos de sicariato y extorsión en agravio de comerciantes y empresarios del rubro de la construcción. 25 personas fueron sentenciadas, de las cuales tres fueron condenados a cadena perpetua por los crímenes cometidos.

Tres sentenciados a cadena perpetua

El pedido del Primer Equipo de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo fue ratificado por el Poder Judicial.

Así, 25 personas recibieron una sentencia condenatoria por su relación con la red criminal 'La Nueva Generación del Crimen' por crímenes cometidos en agravio de comerciantes y empresarios.

De estos sentenciados, tres de ellos obtuvieron cadena perpetua. Entre ellos, el cabecilla de la red criminal identificado como Jesús Córdova. Este ha sido condenado a tres penas de cadena perpetua por el delito de sicariato con agravante de organización criminal.

Por otro lado, José Tingal, también fue condenado a tres penas de cadena perpetua por el delito de conspiración para el sicariato. Mientras que el tercer sentenciado, Reynaldo Cruzado, fue condenado por el delito de sicariato con agravante de organización criminal.

Otros sentenciados, entre ellos un policía

Otras 22 personas fueron sentenciadas por los delitos de sicariato con diversos agravantes entre los que se incluyen organización criminal, conspiración para el sicariato, marcaje y reglaje, extorsión, robo agravado, tráfico ilícito de drogas y otros delitos conexos.

La organización criminal 'La Nueva Generación del Crimen' cuenta con hasta 18 hechos delictivos en agravio de diversas víctimas en el distrito de José Leonardo Ortiz en Chiclayo.

Entre los condenados se encuentra un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) identificado como Josmell Damián quien fue sentenciado a cuatro años y 10 meses de prisión efectiva.

Como pruebas de la investigación fiscal se presentaron audios de interceptaciones telefónicas, autorizadas judicialmente, transcripciones de las escuchas, entre otros implementos donde se dan cuenta de las actividades criminales comprobadas.

Durante la sustentación del caso en juicio oral, se presentó considerable material probatorio que demostró la existencia de una organización criminal con estructura, jerarquías y reparto de roles.

Además de las condenas, los sentenciados deberán pagar reparaciones civiles que fluctúan entre S/ 5000 y S/ 500 000 a favor de los familiares de los agraviados.