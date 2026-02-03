Presidente José Jerí recibió a Bernie Navarro, el nuevo embajador de EE.UU. en el Perú

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente José Jerí recibió este martes 3 de febrero las cartas credenciales del nuevo embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, en una ceremonia protocolar realizada en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno.

El acto contó con la presencia del canciller Hugo de Zela y representantes de la Guardia de Honor del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto, quienes brindaron los honores correspondientes.

Tras la ceremonia, Jerí y Navarro sostuvieron una reunión privada en la que abordaron temas de la agenda bilateral, en un contexto marcado por la transición política en Washington y los desafíos regionales en seguridad y comercio.

Entrega de credenciales del nuevo embajador de Estados Unidos en Perú.

El mensaje del embajador

En sus redes sociales, Navarro compartió una fotografía de la ceremonia y agradeció la recepción de sus credenciales por parte de José Jerí. Además, agregó un mensaje que resalta la estrecha relación entre ambas naciones a lo largo de la historia.

"Nuestros pueblos comparten 200 años de amistad. Es un honor trabajar con ustedes para fortalecer nuestros lazos y crear juntos un hemisferio más fuerte, más seguro y más próspero".

El diplomático, designado por el presidente Donald Trump, llega con experiencia en los sectores financiero e inmobiliario, además de haber liderado misiones comerciales en América Latina.

Una llegada particular

Navarro arribó a Lima el pasado 29 de enero, acompañado de su familia. En sus primeras declaraciones, recordó que su esposa es peruana y que su matrimonio se celebró en Lima, lo que le otorga un vínculo personal con el país.

En tono distendido, el embajador expresó su entusiasmo por "comer Chifa", la popular fusión gastronómica de la cocina china y peruana. El comentario, que rápidamente se viralizó en redes sociales, fue interpretado como un gesto de cercanía cultural y simpatía hacia las costumbres locales.

La recepción de Navarro marca un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales entre Perú y Estados Unidos. El énfasis en los 200 años de amistad y la disposición a fortalecer la cooperación reflejan la intención de Washington de mantener un vínculo sólido con Lima.

El detalle de su llegada —con referencias personales y culturales como el Chifa— añade un matiz humano a la diplomacia, mostrando que los vínculos entre países también se construyen desde gestos cotidianos. Con un mensaje de cooperación y un guiño cultural, Navarro inicia su gestión con la promesa de estrechar los lazos bilaterales.