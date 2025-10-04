JNJ rechaza inicio de procedimiento disciplinario a Juan Fernández Jerí tras denuncia de Rafael Vela

04/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) rechazó abrir procedimiento disciplinario a Juan Fernández Jeri, jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC de MP) ante la denuncia interpuesta en su contra presentada por el fiscal Rafael Vela.

En primer lugar, con la decisión de la Junta Nacional de Justicia, que se encuentra contenida en la resolución de la investigación preliminar N° 012-2024-JNJ, el máximo órgano de control de magistrados le puso fin a la intención de sancionar a Juan Fernández Jeri, luego que confirmaran que ejerció dentro de sus atribuciones legales.

En tal sentido, la JNJ, presiddia por Gino Ríos Patio, evaluó los fundamentos de la denuncia y determinó que el jefe de la ANC de MP junto al resto de funcionarios actuaron dentro del marco de sus evidencias, sin la presencia de irregularidades.

Cabe resaltar que, el documento estipula que no corresponde iniciar procedimiento disciplinario no solo contra Juan Fernández Jeri, sino que también incluye a los funcionarios Giuliana Yanina Ortiz Zavaleta, Javier Gonzalo Luna García, Liliana del Carmen Castillo Carrasco, Carlos Alberto Muñoz León, Roberto Carlos Rojas Matos y Miguel Ángel Vegas Vaccaro.

Finalmente, el órgano constitucional dispuso la notificación de la resolución a los involucrados y la comunicación a las entidades correspondientes. De esta forma finalizó una investigación que se encontraba en vilo y causaba tensión a las instancias de control interno del Ministerio Público.

El origen del caso

Cabe recordar que el pasado 4 de julio de 2023, el fiscal Vela Barba denunció administrativamente a Fernández Jeri así como a también a Miguel Ángel Vegas Vaccaro, fiscal adjunto supremo provisional de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Tras ello solicitó que la JNJ se haga cargo de los procesos disciplinarios en su contra debido a que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público "carecería de imparcialidad".

El móvil de esta acusación del fiscal Rafael Vela era que acusaba a Fernández Jeri y a otros funcionarios de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, de actuar de forma arbritaria el empezar procedimientos tanto contra él como contra su grupo de trabajo en el Caso Lava Jato.

