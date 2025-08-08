JNJ denuncia incumplimiento de Delia Espinoza a la resolución que repone a Patricia Benavides

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) envió un oficio al presidente del Congreso de la República, José Jerí, en donde pone en conocimiento el incumplimiento reiterado por parte de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, a la resolución que repone a Patricia Benavides como fiscal suprema.

JNJ denuncia incumplimiento de Delia Espinoza

A través de un oficio, la JNJ informa en sus primeras líneas que se ha oficiado Fiscalía de la Nación y la Junta de Fiscales Supremos para que se cumpla la Resolución N.°231-2025-JNJ del 12 de junio.

"En atención al artículo 102 inciso 2 de la Constitución Política, (...) poner en su conocimiento que pese a reiteradamente se ha oficiado Fiscalía de la Nación y a la Junta de Fiscales Supremos para que se de cumplimiento a la Resolución N.°231-2025-JNJ (...), mediante la cual se resolvió la reincorporación de la señora Liz Patricia Benavides Vargas al cargo de fiscal suprema", dice el texto.

Además, denuncia que de manera "injustificada" la Fiscalía de la Nación ha hecho caso omiso del requerimiento.

"Sin embargo, de manera flagrante e injustificada la Fiscalía de la Nación viene haciendo caso omiso de nuestro requerimiento, lo cual se informa para los fines correspondientes. A tal efecto, se adjunta copia de los referidos oficios", finaliza.

Objetivo del oficio

Como bien se indica, el oficio cita el artículo 102 inciso 2 de la Constitución Política del Perú, esta faculta al Congreso a velar por el respecto de la misma y de las leyes, así como disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores.

El Parlamento tiene la función de asegurar que tanto la Constitución como las leyes se cumplan y tiene el deber de sancionar a quienes la violen. Esto se da por el inciso que otorga al Legislativo la atribución de vigilar el funcionamiento de la Constitución y leyes, investigar y sancionar infracciones, y promover la responsabilidad de los infractores.

Ello se da porque el artículo e inciso citado establece el rol garante del Congreso en relación al orden jurídico del país. En ese sentido, la JNJ busca que el Parlamento haga cumplir la resolución en donde se reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema y de continuar el incumplimiento sancione a la Fiscalía de la Nación, liderada por Delia Espinoza.