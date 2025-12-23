Eryc Castillo contento por quedarse en Alianza Lima: "Estoy agradecido con el lugar donde estoy"

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Uno de los jugadores que colmó las expectativas en Alianza Lima fue Eryc Castillo, que terminó convirtiéndose en una pieza fundamental para Néstor Gorosito. De vacaciones en Ecuador, su país natal, habló sobre la extensión del contrato que firmó con los blanquiazules y expresó su felicidad por quedarse en La Victoria.

Agradecido por la confianza

El buen desempeño que tuvo el delantero ecuatoriano le valió para que la directiva 'íntima' le renueve por tres temporadas más. Por tal motivo, la 'culebra' expresó su gratitud con el club en entrevista para el medio de su país El Canal del Fútbol, al que le manifestó sus ganas de tener un mejor año.

"Fue un 2025 muy productivo en los personal, en lo grupal no tanto como queríamos, pero hicimos las cosas bien. Hubo ofertas, pero estoy agradecido con el lugar donde estoy, se dio la oportunidad de renovar, por un tiempo largo... Empezar un 2026 con el pie derecho.", sostuvo el extremo.

Con respecto a una posible vuelta al Barcelona SC de Guayaquil, cuadro donde tuvo dos etapas, Castillo aseguró que todavía sigue al cuadro 'canario'. Agregó que se mantiene en contacto con algunos excompañeros y no descartó volver, siempre que se comuniquen con él y lleguen a un acuerdo.

"Siempre veo, me comunico, tengo 'parecería' (compañerismo) en varios equipos del fútbol ecuatoriano. La posibilidad de volver en algún momento siempre está latente, solo hay que coordinarlo. Por ahora mi responsabilidad es Alianza, estoy concentrado en eso, si en algún momento se da la oportunidad de volver, bienvenido sea", cerró.

La opción de volver a la selección

Habiendo sido convocado para algunos amistosos y llegando a anotarle a Perú, el futbolista de 30 años no le cierra las puertas a la selección de Ecuador. Considera que el buen trabajo y la constancia le permitirá ser llamado de nuevo en algún momento.

"Todos los futbolistas ecuatorianos soñamos con representar en algún momento a nuestro país, si se da la oportunidad, bienvenido sea, sino hay que seguir trabajando, seguir haciendo las cosas bien, esforzándote y Dios permita la posibilidad de estar y hacerlo de la mejor manera", precisó.

