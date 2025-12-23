Caso Gustavo Delgado: Defensa cuestiona prisión preventiva para Pamela y Fabrizio Benavides ante falta de pruebas

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El abogado penalista Miguel Pérez Arroyo señaló que la prisión preventiva dictada contra Pamela y Fabrizio Benavides carece de sustento probatorio y debe ser revocada o, en su defecto, declarada nula. Durante la audiencia de apelación, la defensa presentó lo que calificó como un alegato multivalente, indicando que ambos casos están estrechamente vinculados dentro del proceso por el presunto homicidio calificado de Gustavo Delgado.

"Lo que se ha expuesto ayer es que se revoque el auto de prisión preventiva y, como pretensión subsidiaria, que se declare nula la resolución para que sea evaluada por un juez imparcial y distinto", afirmó Pérez Arroyo, subrayando que la defensa es "cuasi conjunta" porque cualquier decisión respecto de uno impactará necesariamente en el otro.

Falta de pruebas directas y videos cuestionados

Uno de los principales argumentos de la defensa es la ausencia de evidencia directa que demuestre que Fabrizio Benavides haya utilizado un arma punzocortante. No había evidencia que pudiera certificar que Fabrizio haya utilizado ningún arma, sostuvo el abogado, quien cuestionó la claridad de los videos presentados por la Fiscalía.

Según explicó, el propio Ministerio Público de Tacna remitió el material audiovisual a Lima para una limpieza digital. Si la Fiscalía no tiene imágenes claras, ¿de qué prueba directa estamos hablando?, cuestionó, insistiendo en que esta situación debilita la imputación de homicidio calificado y refuerza la tesis de la legítima defensa.

Pérez Arroyo también criticó la actuación del Ministerio Público durante las diligencias. No es posible que la Fiscalía actúe bajo una lógica de ocultamiento y perturbación en perjuicio de una de las partes, señaló, anunciando que estos hechos serán puestos en conocimiento de la Autoridad Nacional de Control.

Entre los puntos observados, mencionó la tardía visualización de videos de seguridad y la conducta de la defensa de la parte agraviada, que habría abandonado una diligencia clave. Asimismo, calificó de "inaudito" que un fiscal participe en una diligencia de visualización de un ordenador incautado únicamente por teléfono.

La postura de la defensa: legítima defensa

Respecto a los hechos, la defensa sostiene que Fabrizio Benavides actuó en legítima defensa al creer que estaba siendo víctima de un robo de su camioneta. Él no tenía ningún arma, solo una llave, y actuó para defender su propiedad, enfatizó el abogado.

Incluso en un escenario hipotético planteado por la Fiscalía, Pérez Arroyo afirmó que no se configuraría el homicidio calificado, sino, en el peor de los casos, una figura penal menor.

De ninguna manera aplican la ferocidad ni la alevosía, porque existía un motivo claro: la defensa de su propiedad, explicó.

Voces de la familia y pedido de justicia

Rosa Osorio, madre de Fabrizio Benavides, cuestionó que no se investigue al taxista que estuvo con Gustavo Delgado Aro antes de los hechos. ¿Ustedes han visto el cuchillo en la mano de mi hijo? ¿Han visto cuando apuñala?, preguntó, reclamando igualdad en la investigación.

En la misma línea, Marcelo Medrano, hijo de Pamela Benavides, pidió a los jueces evaluar el caso con objetividad. "Mi madre está injustamente en el penal y mi hermana menor está viviendo un trauma psicológico", expresó.