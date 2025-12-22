Luz Pacheco responde a José Domingo Pérez tras cuestionar al TC por caso Cócteles: "Muy penoso"

22/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En comunicación con Exitosa, la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco Zerga, cuestionó que el fiscal José Domingo Pérez haya indicado que su institución recurrió a información falsa para anular el caso Cócteles, en el que está implicada Keiko Fujimori. "Ha usado términos fuera de lugar", expresó.

Discrepa con sus declaraciones

Mientras que el fiscal que forma parte del equipo especial 'Lava Jato' pidió que la investigación se haga de forma individual para cada implicado, la defensa de ellos pidió que se aplique el mismo criterio con la lideresa de Fuerza Popular. En ese sentido, criticó al TC por anular el caso, pidiendo al Poder Judicial que lo inaplicara.

"Es muy penoso que un fiscal superior esté haciendo este tipo de declaraciones, porque en vez de ayudar a que haya un respeto al orden establecido, más bien, está incitando a que no se respeten las jerarquías que existen en nuestro país. Ha usado términos fuera de lugar que no comparto en absoluto", indicó Pacheco.

Según otros abogados y analistas, la actitud de José Domingo Pérez se debe a que está perdiendo el caso, no obstante, la presidenta del TC evitó emitir un juicio de valor. Cuestionó que diga que hubo datos falsos en la sentencia, pero que no exigiera que se aclare cuando el caso estaba en curso.

"Llega a decir que hay datos falsos en la sentencia y como comentó otro magistrado: ¿Si habían datos falsos, por qué no hubo un pedido de aclaración? ¿Por qué fuera del proceso hace este tipo de acusaciones? También he escuchado que el TC ha dicho que fue devuelta 19 veces, pero se dijo en el juicio. ¿Por qué en el juicio no dijo que es falso?", cuestionó.

Fallo del caso Cócteles en suspenso

El pasado viernes 19 de diciembre se realizó la audiencia de ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional por el caso Cócteles. El juez Wilson Verástegui suspendió la sesión y le dio plazo a la Fiscalía para que remita los hechos fácticos atribuidos a cada uno de los investigados hasta el martes 23 de este mes.

Po parte del Ministerio Público, se comprometió a entregar los documentos faltantes a fin de que la autoridad del Poder Judicial tome la decisión de que cada investigado no se vea beneficiado por la sentencia a favor de la lideresa fujimorista.

Luz Pacheco, presidenta del Tribuna Constitucional, rechazó las declaraciones del fiscal José Domingo Pérez, quien aseguró que el organismo aplicó datos falsos en la sentencia del caso Cócteles. Calificó de "penoso" lo expresado.