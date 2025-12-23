No fue Mariah Carey: ¿Qué clásico navideño alcanzó el número uno en las listas globales este diciembre?

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La Navidad de 2025 trajo consigo un giro inesperado en las listas musicales globales. El tema que lideró las reproducciones y encabezó el ranking internacional no fue el clásico que todos esperaban.

Durante más de dos décadas, una canción había monopolizado la temporada festiva, convirtiéndose en sinónimo de diciembre y en la banda sonora de millones de hogares. Sin embargo, este año, otro himno navideño logró arrebatarle el trono, generando sorpresa y nostalgia a la vez.

Wham!

El nuevo número uno de este diciembre 2025 es nada más ni menos que "Last Christmas", interpretado por el dúo británico Wham!, conformado por el ya fallecido George Michael y Andrew Ridgeley. Publicada en el año 1984, la canción se convirtió en un clásico inmediato, pero nunca había alcanzado la cima mundial hasta ahora.

Según el ranking Billboard Global 200, "Last Christmas" desplazó a "All I Want for Christmas Is You" de Mariah Carey, que había liderado la lista desde su creación en 2020. El ascenso se consolidó en diciembre, cuando el tema alcanzó su mejor posición histórica en el Hot 100 y el Holiday 100, antes de finalmente coronarse como la canción más escuchada.

La clave: Redes sociales y streaming

El fenómeno se explica en gran parte por el poder del streaming y las redes sociales, que permiten que canciones de distintas generaciones compitan en igualdad de condiciones.

Los usuarios más jóvenes redescubrieron "Last Christmas" a través de plataformas como TikTok y Spotify, mientras que los mayores revivieron la nostalgia de los años 80. Cada año, el clásico de Wham! recibe miles de oyentes gracias a este fenómeno y así, esta dinámica intergeneracional convierte al tema en un puente cultural que trasciende épocas.

Plataformas como Spotify permiten que música de anteriores generaciones compitan directamente con las actuales.

El mensaje de "Last Christmas"

A diferencia del optimismo romántico de Mariah Carey, "Last Christmas" transmite una mezcla de melancolía y esperanza. Su letra habla de un amor perdido en medio de la temporada festiva, un contraste que conecta con quienes viven la Navidad desde la memoria y la reflexión. Esa dualidad entre tristeza y celebración le otorga un matiz único que, este año, resonó con fuerza en millones de oyentes.

El sorpresivo liderazgo de "Last Christmas" en este 2025 demuestra que la música navideña evoluciona con las emociones colectivas y las dinámicas tecnológicas. Aunque Carey sigue siendo la reina indiscutible de la temporada, el triunfo de Wham! recuerda que los clásicos pueden renacer y conquistar nuevas generaciones. La Navidad, al fin y al cabo, también es un espacio de sorpresas.