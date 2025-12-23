PJ ordena incorporar a la Procuraduría como actor civil en investigación contra Francisco Sagasti

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial ha ordenado que la Procuraduría General del Estado sea incorporada como actor civil en el la investigación preparatoria contra el expresidente Francisco Sagasti por el pase al retiro de altos mandos de la Policía Nacional, acusado de abuso de autoridad. Esto ocurrió en noviembre del 2020, durante su mandato.

Procuraduría se señala como agraviada

La solicitud del organismo público, representada por la procuradora María Caruajulca fue declarada fundada por el juez Juan Carlos Checkley para constituirse como actor civil y parte agraviada en el proceso tramitado en el Ministerio Público. En contraste, declaró infundado lo presentado por el exjefe de Estado y los demás implicados.

"Declaras infundadas las oposiciones de Francisco Sagasti Hochhausler, Rubén Vargas Céspedes y José Manuel Elice Navarro a la solicitud de constitución de actor civil presentada por la Procuraduría General del Estado", indica el documento.

Una resolución emitida el 18 de diciembre dictaminaba que se cumplió con los requisitos que exige el Código Procesal Penal para establecerse como actor civil. Se tomó en cuenta un relato con detalles de los hechos de los investigados la exposición de los fundamentos jurídicos de la pretensión y la precisión del monto de reparación civil por el supuesto daño ocasionado al Estado.

Según Checkley, los argumentos que presentó la Procuraduría fueron adecuadas para su admisión, indicando que los hechos mencionados deberán acreditarse durante el proceso penal. Ese criterio aplicó para declarar infundada la oposición que presentó la defensa legal del exmandatario y los demás investigados.

Reparación civil solicitada

Se ha solicitado que el expresidente y sus exministros paguen de forma solidaria una reparación civil que asciende a los 400 mil nuevos soles a la Procuraduría General del Estado. La defensa legal estatal alega que esto es por un daño extrapatrimonial causado por la decisión de pasar al retiro a oficiales de la PNP.

El presunto daño ocasionado superaría la escala administrativa, afectando la imagen, reputación e identidad institucional del Estado peruano, según el organismo. Agrega que las acciones investigadas habrían afectado la credibilidad, el prestigio y la confianza en la administración pública, sobre todo en el manejo de la institución policial.

