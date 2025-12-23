Martín Vizcarra tras archivo de segundo juicio en su contra: "La Corte Superior me dio la razón"

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, celebró el reciente fallo del Poder Judicial (PJ) y consideró que la aprobación de su apelación es una confirmación de su "inocencia". "Pondrá en evidencia los graves errores de esta injusta condena", indicó.

Desde una publicación a través de su cuenta oficial de X, indicó que "la luz de la verdad se impondrá" respecto al Club de la Construcción. Actualmente, el mandatario cumple condena de 14 años de prisión efectiva en el penal de Barbadillo por los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'.

Ratifica inocencia

Martín Vizcarra se pronunció desde prisión para ratificar su inocencia en los casos por los que fue sentenciado y condenado a pena privativa de la libertad por un plazo de 14 años.

El pasado 27 de noviembre, un segundo juicio en contra del exmandatario fue abierto por el presunto delito de colusión simple por el que la Fiscalía solicitaba 10 años de prisión en su contra.

Ante ello, la defensa legal de Vizcarra presentó un recurso de apelación denominado "excepción de litispendencia" la cual es presentada por el demandado cuando ya cuenta con otro proceso en curso.

Así, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró fundado el recurso, se revoca el segundo proceso y pasa a su archivo definitivo.

"La Corte Superior me dio la razón en la apelación presentada. La firmeza de mi inocencia, pondrá en evidencia los graves errores de esta injusta condena, impulsada por una fiscalía politizada", señaló.

"La luz de la verdad se impondrá sobre las oscuras mentiras del Club de la Construcción" finalizó en su publicación. Desde fines de noviembre, Vizcarra se encuentra recluido en el penal de Barbadillo cumpliendo la condena por el delito de cohecho pasivo propio.

Fue sentenciado por delito de cohecho pasivo propio

El pasado 26 de noviembre, Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión efectiva tras considerarse "probado" que el líder del partido político Perú Primero tenía información para el favorecimiento de OBRAINSA en el proyecto Lomas de Ilo, así como la reunión con Elard Tejada, en noviembre del 2023, para ofrecer datos a cambio de 1 millón de soles y el alquiler de una avioneta.

De tal manera, Vizcarra condicionó, mediante su amigo José Manuel Hernández, la firma del contrato del proyecto Hospital de Moquegua a que ICCGSA le pague una coima de 1,3 millones de soles.

