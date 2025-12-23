Dina Boluarte: PJ confirma que expresidenta podrá salir del país tras declarar infundada apelación de la Fiscalía

Debido a falta de corroboración
23/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 23/12/2025
La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó que no existen los elementos necesarios para que se dicte impedimento de salida del país a la expresidenta Dina Boluarte, ello tras declarar infundado el recurso de apelación de la Fiscalía.
Dina Boluarte podrá salir del país
En tal sentido, se ratificó el rechazo a la solicitud del Ministerio Público para imponerle esta restricción por 36 meses en el contexto del caso Dinámicos del Centro por presunto lavado de activos agravado.