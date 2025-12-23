Exfutbolista de la selección de Alemania sufre trágica muerte tras caer desde 70 metros de altura

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El mundo del fútbol se encuentra de luto tras la trágica muerte de Sebastian Hertner, futbolista alemán de 34 años, tras caer de una altura de 70 metros mientras se trasladaba junto a su esposa en una aerosilla de esquí al norte de Montenegro.

El jugador con pasado en la segunda división de Alemania y seleccionado juvenil perdió la vida durante unas vacaciones. De acuerdo al portal BILD el matrimonio se disponía a esquiar en el circuito Savin Kuk.

Aproximadamente a la una de la tarde (hora local) del último domingo 21 de diciembre, Hertner y su pareja procedieron a subir al teleférico cuando de pronto se produjo un desperfecto, de acuerdo a información preliminar uno de los cables de una aerosilla se desprendió y produjo que se deslizara con fuerza hacia atrás.

Ello ocasionó que la estructura termine impactando de lleno contra ellos por lo que la esposa del exfutbolista alemán quedó atrapada entre ambas aerosillas y sufrió la fractura de su pierna, mientras que Sebastian Hertner cayó al vacío desde una altura de 70 metros y perdió la vida.

Frente al fatídico accidente, integrantes del servicio de emergencias local se apersonaron hasta el centro de esquí en donde hallaron al deportista sin signos vitales y rescataron a su esposa, quien fue deriavada a un hospital cercano.

Club donde fue capitán expresa dolor por muerte

Cabe señalar que, el club deportivo ETSV Hamburg al que pertenecía Sebastian Hertner y en donde fungía como capitán emitió un comunicado en el que confirman la muerte del deportista y expresó su dolor a través de un sentido mensaje en sus redes sociales.

El mensaje de condolencias del ETSV Hamburgo

"Con gran tristeza anunciamos hoy que nuestro capitán, Sebastian Hertner, falleció en un trágico accidente durante sus vacaciones. Estamos conmocionados y profundamente tristes. Nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos. Descansa en paz, Sebastian", sostuvo.

¿Quién fue Sebastian Hertner?

Sebastian Hertner nació el 2 de mayo de 1991 en Leonberg, se desempeñó principalmente como defensa central aunque también actuó como lateral izquierdo.

Paseó su fútbol en equipos como 1860 Múnich, Erzgebirge Aue, SV Darmstadt 98, VfB Lübeck, Türkgücü München y BFC Dynamo. Además, representó a Alemania en las selecciones juveniles Sub-18 y Sub-19 en cinco partidos internacionales.

