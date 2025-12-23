Ciro Castillo: PJ confirma detención preliminar por 15 días contra gobernador del Callao por colusión agravada

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial confirmó este martes la detención preliminar por 15 días contra el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, y otros funcionarios investigados por el presunto delito de colusión agravada.

La decisión fue adoptada por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior del Callao, presidida por el juez René Martínez Castro e integrada por los magistrados Ricardo Pastor Arce Vega y Walter Coello Huamán, quienes ratificaron la medida solicitada por el Ministerio Público.

La resolución se da en medio de un proceso que busca esclarecer presuntas irregularidades en contrataciones públicas vinculadas al gobierno regional. Según la investigación fiscal, Castillo Rojo habría favorecido a determinadas empresas en licitaciones, generando perjuicio económico al Estado.

El caso ha generado fuerte impacto político en el Callao, donde la gestión del gobernador ya enfrentaba cuestionamientos por presuntas prácticas de corrupción y falta de transparencia en la administración de recursos.

#Importante. Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior del Callao confirma detención preliminar por 15 días contra gobernador Regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, y otros investigados, por el delito de colusión agravada. pic.twitter.com/j6IsrEYXXc — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) December 23, 2025

Caso "Los socios del Callao"

La detención preliminar se enmarca en la investigación fiscal denominada "Los socios del Callao", una presunta organización criminal que habría operado desde 2023 dentro del Gobierno Regional del Callao (GORE Callao) y el Comité de Administración del Fondo Educativo (CAFED).

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, al menos 15 funcionarios estarían involucrados en direccionar y adjudicar contrataciones públicas sin procesos de selección, utilizando montos iguales o inferiores a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) para eludir la normativa vigente.

El perjuicio económico al Estado ascendería a más de S/ 1,4 millones, producto de más de 60 contrataciones irregulares que beneficiaron reiteradamente a proveedores específicos. Entre los nombres señalados figuran Luis Antonio Blanco Cabrera y Rafael Moscaisa Gutiérrez, quienes habrían recibido adjudicaciones directas en coordinación con funcionarios del GORE Callao.

La Fiscalía identifica a Castillo Rojo Salas como presunto líder de la organización, junto con Jimmy Alexander Whu Cárdenas, asesor FAG, y Hiromi Zúñiga Jauregui, jefa de Logística del GORE Callao. Según la acusación, el gobernador habría participado de manera coordinada y permanente en el direccionamiento de las contrataciones.

sin embargo, pese a la orden de detención, Ciro Castillo Rojo Salas sigue en condición de no habido, lo que dificulta la ejecución de la medida. La Policía Nacional continúa con operativos de búsqueda, mientras se mantienen las diligencias de allanamiento en inmuebles vinculados al gobernador regional.

La condición de no habido de Castillo Rojo Salas añade un elemento de incertidumbre al proceso, reflejando las dificultades del sistema judicial para ejecutar medidas contra autoridades en funciones.

El desenlace de esta investigación será clave para determinar responsabilidades y sentar precedentes en la lucha contra la corrupción y las organizaciones criminales enquistadas en la administración pública.