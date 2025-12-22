Golpe al narcotráfico: Pareja de esposos fue detenida preliminarmente por lavado de activos en Huánuco

22/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Dictan detención preliminar en contra de los esposos Cayetano Maylle y Carmela Flores en Huánuco. Ambas personas habrían incrementado su patrimonio a través del narcotráfico, adquiriendo bienes muebles e inmuebles y constituyendo empresas

Según la investigación de la Fiscalía, al interior de un vehículo intervenido se incautaron S/ 41 500 en efectivo y una mochila con USD 15 000 en efectivo, que pertenecería a la pareja.

Pareja fue detenida preliminarmente

Cayetano Maylle y Carmela Flores, una pareja de esposos cuyas operaciones ilícitas tendrían como una de sus bases la ciudad de Huánuco, fueron detenidos preliminarmente por los delitos de organización criminal y lavado de activos.

El operativo de la Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Huánuco (Fecor Huánuco) realizó el allanamiento de siete inmuebles con fines de incautación de bienes y la detención de los investigados. El operativo se realizó en los distritos de José Crespo y Castillo (Aucayacu) y Nuevo Progreso (Tocache).

La pareja de esposos habrían incrementado su patrimonio de manera ilícita a través del narcotráfico. El incremento patrimonial de ambos se habría dado a través de la adquisición de bienes muebles e inmuebles y constituyendo empresas.

🚨#FiscalíaActúa | Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Huánuco logró la detención preliminar de dos presuntos miembros de un clan familiar dedicado al lavado de activos. Según la investigación fiscal, la pareja habría incrementado su patrimonio de manera... pic.twitter.com/tOrPWiRB8q — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 22, 2025

Como parte de la intervención se incautó dos camionetas, una motocicleta y dinero en efectivo, además de otros objetos vinculados a la investigación.

Involucrados en narcotráfico

Personal de la PNP de la División de Prevención contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Dirandro) realizaron la intervención de un vehículo conducido en el puesto de control 'Las Palmas', ubicado en el kilómetro 5.5 de la carretera Fernando Belaunde Terry, en Huánuco.

Los agentes policiales hallaron e incautaron S/ 41 500 en efectivo que sirve como elemento clave en la investigación fiscal. El conductor del vehículo refirió que tal suma de dinero le había sido entregado por Carmela Flores.

En el mismo vehículo se halló una mochila negra con USD 15 000 en efectivo y 27 cajas de agroquímicos (herbicidas e insecticidas). El chofer mencionó que tal monto monetario en dólares había sido entregado por Marcelino Cayetano.

El personal PNP realizó pruebas forenses a los billetes, las cuales arrojaron un resultado positivo para adherencias de clorhidrato de cocaína. Aún se continúan las diligencias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades penales.

La pareja de esposos fueron detenidos preliminarmente tras el allanamiento a siete inmuebles debido a la investigación fiscal que los vincula por los delitos de organización criminal y lavado de activos.