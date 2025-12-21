Hijo de Ciro Castillo rechaza que se lo acuse por atentado contra periodista: Presentará denuncia

21/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En entrevista exclusiva para Exitosa, Antonio Castillo Rojo, hijo del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo Salas, negó tajantemente que su progenitor haya atentando contra el vehículo del periodista Anthony Rumiche, la noche del viernes 19 de diciembre.

Tras denunciar públicamente el ataque armado, el reportero del portal Prensa Callao TV, responsabilizó directamente a la todavía máxima autoridad del "Primer Puerto", prófugo de la justicia desde el lunes 15 de diciembre luego de que la Fiscalía le ordenara prisión preliminar por 15 días por ser sindicado como presunto líder de la organización criminal "Los Socios del Callao".

De no rectificarse lo denunciará por difamación agravada

Consultado en el programa "En Defensa de la Verdad" sobre la grave acusación del hombre de prensa, Antonio Castillo mostró solidarizó tras el brutal ataque registrado en los exteriores de su domicilio; no obstante, rechazó categóricamente que la familia Castillo Rojo esté como responsable de este acto criminal. En ese sentido, mencionó que de no haber la rectificación del caso, procederá a tomar acciones legales contra el periodista.

"A nadie se le desea eso, mi persona también en algún momento fue atacada por esta naturaleza así que me solidarizo con él, pero eso no le da lugar a él de aprovecharse políticamente para poder decir o deslizar de que el señor gobernador, mi señor padre, estaría detrás de eso, porque eso es una ligereza y además, no solamente dice que involucra al gobernador, al hijo, sino de que habría dinero, miles, millones, en mi campaña. Yo entiendo su nerviosismo, entiendo que esté preocupado, pero de ahí a decir esto, es un delito de difamación agravada y si ese señor no se va a retractar, vamos a tomar medidas legales", aseveró.

Según lo dicho por el periodista, horas antes del atentado reveló un informe en sus redes sobre las presuntas irregularidades al interior del Gobierno Regional del Callao, por lo que no consideró un hecho propio de la delincuencia que se registra en la región. Es así que responsabilizó a Ciro Castillo de esta aparente represalia y de las futuras que puedan presentarse contra él o sus seres queridos.

Niega que dirija una organización criminal

Sobre la imputación que le atribuye el Ministerio Público al gobernador regional del Callao, su hijo se encargó de desmentir cualquier vinculación suya con "Los Socios del Callao", afirmando que no tiene conocimiento alguno sobre movimientos irregulares al interior del Gore.

"El doctor Ciro, solamente por el hecho de ser gobernador eso no significa que pueda saber la modalidad con la cual se hacen los servicios, los procesos, etc.", comentó.

Según la tesis fiscal, Ciro Castillo Rojo sería el que habría liderado esta banda delictiva, acusada de evitar los procesos de selección establecidos por ley y de dirigir más de 60 contrataciones públicas por un monto total de S/ 1 461 121.10. En el marco de la investigación, personal de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú y de la Fiscalía, allanaron 27 inmuebles de 15 funcionarios y servidores públicos, así como a la sede de la entidad del Estado para hallar elementos probatorios que refuercen lo planteado por el Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao.

De esta manera, Antonio Castillo rechaza las versiones de que su familia haya atentado contra el vehículo del periodista Anthony Rumiche, dándole el tiempo necesario para que se rectifique, de lo contrario lo denuncian por el delito de difamación agravada,