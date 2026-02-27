Lizeth Marzano: Abogado de policías señala a la Fiscalía por demora en detención de Adrián Villar

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

En diálogo con Exitosa, Stefano Miranda, abogado de los policías investigados en el caso Lizeth Marzano, indicó que la Fiscalía demoró en la detención de Adrián Villar por no considerarlo un asunto mediático.

Abogado de policías investigados se pronuncia

El letrado Stefano Miranda explicó que los efectivos policiales que defiende se encuentran "solo en calidad de testigos". Además, fue consultado sobre si la Policía contaba con la facultad de poder intervenir a Adrián Villar en el caso de que lo hubieran identificado como el responsable del que arrebató la vida a la deportista nacional, sobre ello aclaró lo sucedido.

"Si hubiera tenido la información en tiempo real del chofer y del vehículo estaban en flagrancia hastas las 23 y 20 de la noche del 18 de febrero. La Policía logra la identificación cerca de las 4 de la tarde Han ido a buscar la dirección que figura la propietaria, era otra persona. Esta persona justamente mandó su comunicado y todo ello. Pero luego el joven Villar tampoco vive donde figura en su ficha Reniec", explicó.

En tal sentido, subrayó que frente a que la Policía se percató que se le acortó el plazo solicitó la detención preliminar del hijo de la pareja de la periodista Marisel Linares.

Al respecto, recordemos que la Fiscalía realizó una precisión en la que señala que sobre la detención en flagrancia de Adrián Villar, en el caso del atropello de Lizeth Marzano, es importante tener en cuenta de que la Policía estuvo facultada para detener al investigado.

Ello, hasta la noche del 19 de febrero, pero sin autorización judicial al tratarse de un delito común. Esto habilitaba a los agentes policiales a detener la flagrancia dentro de las primeras 48 horas de ocurrido el hecho delictivo.

"La flagrancia dura 24 horas a excepción de la modificación de algunos delitos. La tipificación era homicidio culposo, no está dentro de las modificatorias para ampliarse a 48 horas, me parece que el Ministerio Público desconoce la legalidad o no se ha actualizado", afirmó el abogado de los policías investigados en el caso Lizeth Marzano.

Como vemos, el abogado de los policías investigados en el caso Lizeth Marzano, Stefano Miranda, señaló que la Fiscalía demoró en detener a Adrián Villar por no considerarlo un asunto mediático.