"Negro Marín" será extraditado hoy desde España: Fiscalía confirma que arribará al Perú en horas de la tarde

Tras haber sido capturado en España, durante el pasado mes de noviembre del 2025, Miguel Ángel Marín Morón, alias "Negro Marín", llegará este viernes 27 de febrero al Perú para que se ponga a disposición de la justicia, al ser considerado líder de 'Los Sanguinarios de la Construcción', banda delictiva dedicada a los delitos de extorsión y sicariato.

Como se recuerda, su retorno al país se da luego de que el Gobierno peruano aprobara la solicitud de extradición del prontuario, el 7 de febrero último, a fin de que sea procesado por delito de organización criminal.

🚨 #LoÚltimo | El Ministerio Público, en su calidad de autoridad central en materia de extradiciones, logró la entrega, desde España, de Miguel Marín, alias 'Negro Marín', investigado como presunto cabecilla de la organización criminal 'Los sanguinarios de la construcción', quien... pic.twitter.com/W3d7NcOWcC — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) February 27, 2026

Fiscalía brinda detalles sobre su llegada al Perú

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el coordinador de las Fiscalías contra la Criminalidad Organizada del Ministerio Público, Jorge Chávez Cotrina, recordó la alta peligrosidad de alias "Negro Marín", al sostener que es imputado como lugarteniente del también delincuente Adam Smith Lucano Cotrina, alias "El jorobado".

Su rol en la organización criminal 'Los Sanguinarios de la Construcción' era del sicariato contra los empresarios inmobiliarios y transportistas que se rehusaban a sus amenazas.

Su expansión delictiva generó una confrontación con 'Los Injertos del Cono Norte', liderada por Erick Moreno Hernández, alias "El Monstruo". Su intento por controlar Lima norte cobró más de un víctima, sin misericordia alguna.

"Es decir, es una persona que ha estado vinculada a cuatro muertes y que, gracias a nuestra Oficina de Cooperación Internacional, se ha logrado que él incluso no ponga impedimentos a la extradición, porque él se ha allanado al proceso y es que, el día de hoy, a las 6 de la tarde en vuelo comercial y escoltado por personal de Interpol, estará llegando al país", indicó a Exitosa.

Procedimiento a seguir tras su retorno al país

Una vez que arribe a suelo peruano, Miguel Ángel Marín Morón será puesto a disposición de la Policía Nacional del Perú, para luego ser conducido a la Central de Requisitorias y la sede de Medicina Legal del Ministerio Público.

Posteriormente, será interrogado por un juez del Distrito Judicial Lima Norte, quien determinará su internamiento en la cárcel, la cual será clasificada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Mientras esté recluido, el fiscal espera que pueda colaborar activamente en el proceso en su contra.

"Esperemos que esta primera intención de someterse voluntariamente a la extradición venga también con la intención de colaborar con las investigaciones que tiene en curso y que de información relevante para desarticular las otras organizaciones", expresó.

De esta manera, otro peligroso prontuario llegará al Perú para comparecer por los graves delitos que se le imputa y por causar terror al norte de la capital.