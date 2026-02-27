Gerencia Regional de Educación sobre suspensión de clases en Arequipa: "Medida estará sujeta a una evaluación"

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El gerente regional de Educación de Arequipa, Marco Choque, se pronunció ante las interrogantes que existen sobre el inicio de clases escolares debido a la situación crítica que atraviesan distintos distritos debido a fuertes lluvias. Según indicó, en colegios privados, se suspenderá dicho inicio de clases.

Medida drástica ante fenómenos naturales

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, Choque brindó detalles sobre esta medida tomada en torno a los últimos fenómenos naturales que han causado daños en vías principales, viviendas, negocios y también centros educativos.

"En efecto, la Gerencia Regional de Educación de Arequipa, en base a las inclemencias de tiempo que hemos vivido estos últimos días, ha sacado el comunicado N° 5, en el cual estamos suspendiendo el inicio de clases, solamente en las instituciones educativas privadas", dijo a Canal N, este viernes 27 de febrero.

En tal sentido, el gerente regional indicó que esta medida recae solo para los colegios privados, debido a que tenían previsto iniciar clases este lunes 2 de marzo. Es así que, la suspensión se ha planteado por una semana; sin embargo, se realizarán constantes evaluaciones para determinar una posible ampliación.

Sobre seguridad de estudiantes

Al respecto, Choque indicó que entre la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte y Sur, hay un total de 3 047 instituciones educativas. Ante ello, indicó que la decisión de suspender el inicio de clases, se tomó luego de haber mantenido diálogo con los representantes de los colegios privados.

Asimismo, se coordinaron acciones con los colegios por convenio (religiosos) y miliares; ello para "salvaguardar la vida y la integridad física de nuestros estudiantes, eso no es negociable", detalló el gerente.

"Tenemos que garantizar la vida y la salud de los estudiantes, en ese sentido estamos haciendo una permanente evaluación técnica, porque nosotros estamos viendo que no solo tiene que ser con las condiciones de las instituciones sino también la estructura de las vías que han quedado totalmente dañadas", precisó Marco Choque.

Disposición es obligatoria

Cabe mencionar que, en el Comunicado N° 005-2026, la Gerencia Regional de Educación resaltó que el cumplimiento de la disposición es de carácter obligatorio; ello bajo responsabilidad funcional de los promotores y directores de las instituciones educativas privadas.

"Esta decisión preventiva se adopta en estricto cumplimiento del Principio de Protección del Niño como fin supremo del Estado, asegurando que las actividades académicas se desarrollen en un entorno adecuado y seguro, priorizando en todo momento el bienestar de estudiantes, docentes y personal administrativo", escribieron en la notificación.

Es así como, el gerente regional de Educación de Arequipa brindó detalles sobre la nueva disposición para colegios privados ante la presencia de huaicos y demás fenómenos.