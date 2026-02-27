Tacna: Voraz incendio consume planta de aceite de oliva en La Yarada Los Palos

Emergencia en la frontera
27/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 27/02/2026
Desde tempranas horas de la mañana de este viernes 27 de febrero, un dantesco incendio viene consumiendo una planta de aceite de oliva ubicado en un sector de la "Asociación 15 de Octubre" del distrito La Yarada Los Palos, región Tacna.
De acuerdo con la información oficial proporcionada por el Gobierno Regional de Tacna, el siniestro clasificado como "Código 3" viene siendo atendido por los "hombres de rojo" de las compañías N.º 123, 24, 98 y 194, con apoyo de las cisternas de la MPT, EPS, GAL y de la Municipalidad de Pocollay.
(Noticia en desarrollo...)