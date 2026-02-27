RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Emergencia en la frontera

Tacna: Voraz incendio consume planta de aceite de oliva en La Yarada Los Palos

Un dantesco incendio viene consumiendo una planta de aceite de oliva ubicado en el distrito tacneño de La Yarada Los Palos. Bomberos continúan trabajando para controlar las enorme llamas de fuego.

27/02/2026

Desde tempranas horas de la mañana de este viernes 27 de febrero, un dantesco incendio viene consumiendo una planta de aceite de oliva ubicado en un sector de la "Asociación 15 de Octubre" del distrito La Yarada Los Palos, región Tacna

De acuerdo con la información oficial proporcionada por el Gobierno Regional de Tacna, el siniestro clasificado como "Código 3" viene siendo atendido por los "hombres de rojo" de las compañías N.º 123, 24, 98 y 194, con apoyo de las cisternas de la MPT, EPS, GAL y de la Municipalidad de Pocollay.

(Noticia en desarrollo...)

