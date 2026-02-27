Suboficial PNP desaparecida en Huaraz: Fiscalía pide prisión preventiva para efectivo que presuntamente la secuestro

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía solicita nueve meses de prisión preventiva para el efectivo policial José Villafán, por el presunto secuestro de la suboficial Marleni Rucana Silvestre, quien se encuentra desaparecida desde el pasado 21 de febrero en Huaraz, Áncash.

Hermano de sospechoso declaró

La Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Áncash realizó la solicitud contra el efectivo que se encuentra ya detenido. Según informaron este viernes 27 de febrero sustentarán el requerimiento ante el órgano jurisdiccional desde las 10:00 a. m.

Según fuentes policiales, el hermano del principal sospechoso habría confesado ante las autoridades haber manipulado la escena. Aseguró que cambió el asiento del copiloto de la camioneta roja a pedido directo de su hermano, el agente policial investigado.

Durante la inspección técnica del vehículo, los peritos de la PNP hallaron evidencias que confirmarían un intento de ocultar pruebas, pues encontraron un cinturón de seguridad que tenía manchas de sangre. El accesorio fue hallado oculto dentro de una bolsa plástica junto con diferentes productos de limpieza y aromatizadores, lo que demostraría un intento de borrar los rastros.

Cabe señalar que, la camioneta a nombre de José Villafán fue intervenida en Lima cuatro días después de reportarse la desaparición de la suboficial en Huaraz.

Video evidencio su vínculo

Durante varios días no hubo información clara sobre su paradero. Sin embargo, el video de una cámara de seguridad cambió el rumbo del caso. Las imágenes muestran a la suboficial abordando una camioneta roja, una Ford Ranger de placa BJN906, que pertenece al suboficial José Enrique Villafán Arteaga.

Tras conocerse el registro, la Fiscalía inició diligencias más intensas. Cinco días después del reporte de desaparición, el suboficial fue detenido por la presunta comisión del delito de secuestro. La medida fue adoptada en medio del reclamo de la familia, que exigía mayor rapidez en las acciones.

La Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz confirmó que el investigado permanecerá detenido mientras avanzan las pesquisas. El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial una detención judicial por flagrancia por un plazo de quince días, argumentando gravedad del hecho y riesgo de obstaculización.

Según la investigación preliminar, el agente no habría informado a los familiares ni a sus superiores que la suboficial subió a su vehículo el día de la desaparición, omitiendo las investigaciones. Este detalle es considerado clave dentro del proceso.

Además, se incautaron el celular del suboficial, documentos y equipos de cómputo. Las autoridades también levantaron el secreto de las comunicaciones y aplicaron geolocalización al teléfono de la agente desaparecida. Todo esto busca reconstruir sus últimos movimientos y facilitar la investigación.

