¡Indignante! Detienen a suboficial de la PNP por querer ingresar S/ 16 300 al penal Ancón II

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Una suboficial perteneciente a la Policía Nacional del Perú (PNP), fue detenida la mañana del miércoles 25 de febrero por intentar ingresar dinero al penal Ancón II, según lo reportado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Este grave accionar perpetrado por la agente identificada como María Luz Meléndez Morales, no solo mancha la imagen de la institución policial, sino que se da en medio de una terrible crisis de inseguridad y que, en buena parte de ella, proviene desde las cárceles.

Buscaba ingresar S/ 16 300

De acuerdo con lo detallado por el INPE, a través de sus plataformas oficiales, el hecho ocurrió al promediar las 9:00 a. m. del 25 de febrero. La suboficial en mención, señaló que desarrollaba funciones en el Establecimiento Transitorio de Lima (carceleta), ubicado al interior del Establecimiento Penitenciario Ancón II y, al momento de su intervención, sostuvo que se dirigía al área de psicología.

Como parte de las medidas de seguridad exigidas por ley, la fémina ingresó al cubículo 2 del reclusorio para que el personal penitenciario proceda a efectuar la revisión corporal correspondiente, hallándosele la suma de 16 300 nuevos soles, oculto en su brasier.

Al encontrarse el material prohibido de ingreso, el personal del INPE comunicó la intervención a la Depincri de Puente Piedra de la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público, a fin de que se realicen sus respectivas investigaciones y diligencias de ley, a fin de esclarecer el hecho y determinar las responsabilidades penales que puedan tipificarse.

SUNIR reemplazará al INPE

Previo a que fuera aprobada su censura por el Congreso, el gobierno del expresidente José Jerí, promulgó la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), entidad que se encargará de administrar el sistema penitenciario nacional en reemplazo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ).

De acuerdo con el Decreto Legislativo N.º 1710, la SUNIR tiene como finalidad: reducir la corrupción, la infiltración del crimen organizado y la violencia institucional, a fin de garantizar el control efectivo, la seguridad, la protección de derechos y los procesos de resocialización y reinserción social de la población penitenciaria y de los adolescentes en conflicto con la ley penal.

Entre sus principales funciones destacan: dirigir, regular y supervisar el sistema nacional especializado de internamiento y reinserción social; fortalecer el modelo de gestión penitenciaria y juvenil; administrar y gestionar los establecimientos penitenciarios; garantizar condiciones de internamiento, entre otras.

Finalmente, el proceso de fusión concluye en un plazo de 90 días hábiles, contados a partir de la constitución de la Comisión de Transferencia, el mismo que puede ser prorrogado por única vez en un plazo no mayor a 30 días calendario. Asimismo, en un plazo no mayor de 120 días hábiles, se establece el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la SUNIR.