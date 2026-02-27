TC declara constitucional 'Ley Soto': Norma fija en un año el plazo de suspensión de la prescripción de delitos

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Tribunal Constitucional declaró constitucional la Ley 31751, más conocida como la 'Ley Soto', norma que fija en un año el plazo para la suspensión de la prescripción facilitando que los delitos prescriban en menor tiempo.

Ley es constitucional

El Tribunal Constitucional a través del Expediente 00013-2024-PI/TC declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31751, que modifica el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal para modificar la suspensión del plazo de prescripción, que fue presentada por el Colegio de Abogado de Loreto contra el Congreso con 6 votos a favor y uno en contra.

El máximo intérprete de la Constitución recordó que anteriormente ya se había referido a la Ley 31751 en una sentencia emitida el 2024, en la que afirmó que con la norma el Parlamento "observó un problema en la regulación de esta institución". Ello, debido a que antes no estaba regulado en una norma, pero la Corte Suprema ante el vacío legal la fijó tras un acuerdo plenario en un plazo igual a la pena máxima del delito más una mitad.

Con este nuevo pronunciamiento el TC reafirmó su posición y sostuvo que la norma "no solo no es inconstitucional, sino que es necesaria, porque permite llenar un vacío legislativo al otorgar un parámetro para el cómputo de dicha 'suspensión'".

Asimismo, los tribunos señalaron que el Poder Judicial solo puede hacer control difuso, pues al asegurar que es inconstitucional por desproporcionada en el Acuerdo Plenario de 2023, hizo "un control abstracto de constitucionalidad de las leyes, sin tener competencia para ello". En esa línea, explicaron que los acuerdos plenario no establecen precedentes vinculantes por no resuelven un caso en concreto.

Resolución del TC

¿Cuál es el problema?

Esta ley es considerada como una de las normas procrimen aprobadas por el Congreso de la República. Esta fue invocada por el propio legislador de Alianza para el Progreso, Alejandro Soto y el expresidente Martín Vizcarra, logrando que el Poder Judicial archive sus procesos penales.

El impacto de esta ley es que fija en un plazo de la suspensión de la prescripción. Cabe señalar que, antes de la norma el plazo era igual a la pena máxima de un delito más una mitad.

Por ejemplo: el delito de estafa tiene una pena máxima de 6 años, por lo que antes prescribía a los 18 años, pero con la 'Ley Soto' será a los 10 años su prescripción. Ello, debido a que se suma los años de prescripción ordinaria, que es igual a la pena, sumado a los años de prescripción extraordinaria y ahora único años de suspensión de prescripción.

