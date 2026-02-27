Jorge Chávez Cotrina advierte de la desaparición de fiscalías contra el crimen organizado por creación de especializadas

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

En diálogo con Exitosa, el coordinador de las Fiscalías contra la Criminalidad Organizada del Ministerio Público, Jorge Chávez Cotrina, cuestionó las normas que ha adoptado el gobierno en la lucha contra el crimen organizado, advirtiendo que ello pondría en riesgo a las fiscalías contra el crimen organizado.

Piden modificar ley

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el Chávez Cotrina se refirió a ciertas normas que no cuentan con presupuesto propio y reveló las leyes que generan gran preocupación, por lo que piden una modificación.

Como el Decreto Supremo 009 del Ministerio de Justicia que reglamenta la Ley 1611 que aprueba medidas especiales para la prevención e investigación del delito de extorsión y delitos conexos. Además, se refirió al Decreto Legislativo 1735 que crea el subsistema especializado contra la extorsión y sus delitos conexos.

"Lo más grave en esa norma es que por falta de conocimiento han establecido que los delitos de organización criminal, el delito de banda, el delito de criminalidad sistemática son delitos conexos a la extorsión y al sicariato, que esos delitos van a ser investigados por las nuevas fiscalías que se pretenden crear y con esto lo que están haciendo es prácticamente desaparecer las fiscalías contra el delito organizado", explicó.

Además, se estaría debilitando a la Corte que investiga organizaciones criminales debido a que la norma genera que las organizaciones criminales sean investigadas por las nuevas fiscalías, lo que Chávez Cotrina calificó de "incoherente".

"Nosotros ya hemos mandado un informe al Fiscal de la Nación para que él le pida al ministro que modifique la norma en ese extremo, porque si es así, prácticamente estaríamos desapareciendo todo un sistema que investiga organizaciones criminales como las fiscalías de crimen organizado. Esto a los únicos que va a favorecer es a las organizaciones criminales, entonces esta si sería una verdadera ley procrimen", indicó.

Cotrina consideró que estas fiscalías "nunca se van a crear" debido a que a su parecer la norma es "inejecutable" y pidió sinceridad a la población que se verá afectada.

¿A qué se refiere?

Como se recuerda, el 12 de febrero del 2026 el Ejecutivo, aún liderado en ese entonces por José Jerí publicó el Decreto Legislativo 1735 que crea el subsistema especializado contra la extorsión y sus delitos conexos, dicta medidas para su implementación, así como dota de operatividad la medida extraordinaria establecida en el la Ley 32490.

En las disposiciones complementarias, señala en la tercera de estas la implementación de fiscalías especializadas en extorsión y sicariato que se dedicaría exclusivamente a la investigación de estos delitos contra empresas de transporte público y de mercancías.

Es por ello que el coordinador de las Fiscalías contra la Criminalidad Organizada del Ministerio Público, Jorge Chávez Cotrina, denunció que esto generaría que desaparezcan las fiscalías contra el crimen organizado y los casos que manejan pasarían a estas nuevas especializadas.