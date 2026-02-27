Isabella Ladera lanza POTENTE mensaje en defensa de Hugo García tras polémico TREND

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Sale en su defensa! Isabella Ladera no pudo más y decidió responder fuerte y claro a los usuarios que se burlan de Hugo García con un polémico trend en redes sociales. La influencer soltó un inesperado mensaje para quienes tildan de "padrastro" al exchico reality.

Polémico trend sobre Hugo García: ¿Qué dijo Isabella Ladera?

Isabella Ladera y Hugo García anunciaron que están en la dulce espera de su primer hijo en común; sin embargo, pese a que recibieron mensajes de felicitaciones por su embarazo, también comenzaron a tener cuestionamientos sobre la paternidad del exparticipante de 'Esto es Guerra' sobre el bebé en camino.

Pues bien, a través de las redes sociales, se viralizó un trend en TikTok donde se burlan del exchico reality bajo el lema "Pa' h** Hugo García", calificándolo de padrastro, alegando que el bebé no sería de él sino de la expareja de Isabella. Lejos de ignorar el mensaje, la influencer venezolana decidió responder públicamente para aclarar la situación.

Desde su cuenta verificada en Instagram escribió en primer lugar: "Sí, pero con Mía", haciendo alusión a que Hugo sería padrastro, pero solo de su hija mayor, quien nació de su relación anterior con el creador de contenido Isander Pérez.

Isabella Ladera estalla en redes sociales

Sin embargo, al ver que los malos comentarios no cesaban y que la tendencia que se basa en mofarse de situaciones donde alguien intenta ocultar una verdad evidente con excusas poco creíbles seguía viralizándose, Isabella Ladera 'explotó' y decidió responder una pregunta que le realizó uno de sus seguidores en sus redes sociales sobre esta polémica situación.

Dejó claro que no se siente cómoda con el enfoque que algunos creadores han dado al viral luego de que surgieran especulaciones sobre cuántos meses de gestación tendría y que ella no decidiera contar por qué no ha hecho público ese dato.

"(¿Qué piensas del trend que están haciendo?) Que no lo merece y que no se justifica, sobre todo porque la gente lo hace desde una narrativa muy ajena a la realidad, pero también entiendo que estamos en un momento en donde las personas hacen lo que sea por números y vistas, sin importarles a qué pueden llevar por el medio", sostuvo la modelo en su cuenta de Instagram.

Finalmente, sostuvo que le daba pesar por esas personas que "solo destilan odio y morbo", y que no veía a nadie admirable o feliz haciendo ese tipo de contenido que deja 'mal parado' a su pareja.

Isabella Ladera en defensa de Hugo García.

¿Qué dijo Hugo García por el trend?

Hugo García decidió no quedarse callado ante el trend "pa *** Hugo García" y, lejos de ignorarlo, sorprendió al sumarse a su propio viral con un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. En la escena se le ve disfrutando de un momento en el mar mientras una mujer practica surf frente a él.

Sobre las imágenes se lee la frase: "Cuando me dice para ser papás y no lo dudé ni un segundo... pero pa *** Hugo García", en clara alusión al trend que viene replicándose en Perú.

