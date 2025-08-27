Martín Vizcarra: Juan José Santiváñez anuncia el traslado del expresidente al penal de Barbadillo

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En conferencia de prensa en el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, junto al presidente del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), Emilio Paredes Yataco, informó que la institución penitenciaria ha dispuesto el traslado del exmandatario Martín Vizcarra al penal de Barbadillo.

Vizcarra volverá a Barbadillo

En una conferencia de prensa que tardó más de una hora en iniciar, el recién juramentado ministro de Justicia dio a conocer que desde su cartera se solicitó al INPE una reevaluación del traslado de Martín Vizcarra al penal de Ancón II.

Señaló que, si bien las acusaciones contra el exmandatario se dieron mientras ejercía el cargo de gobernador regional de Moquegua, se consideró el honor que tuvo al ostentar el mayor puesto en el gobierno nacional como presidente de la República.

En ese sentido, el INPE emitió la Resolución Presidencial N° 264-2025, mediante el que se reglamenta la permanencia y la calificación que aquellos que ostentaron el cargo de primer mandatario deben tener. Por ello, el INPE dispuso el traslado, nuevamente, de Vizcarra al penal de Barbadillo.

" El INPE está disponiendo, en el ámbito de sus atribuciones y de manera independiente, el traslado del expresidente Martín Vizcarra a Barbadillo. Está retornando el día de hoy, es algo que se ejecutará de manera inmediata", informó Santiváñez.

La disposición se da tras realizar la modificatoria al reglamento del INPE para el caso de expresidentes de la República. Con esta, Vizcarra cumplirá la orden judicial en el penal de Barbadillo, donde fue trasladado en un inicio.

Penal reservado para expresidentes

El penal de Barbadillo, en Ate, se ha convertido en la prisión de alta segurida y con características especiales, destina principalmente a exmandatarios peruanos procesados o condenados por delitos. En el lugar, actualmente, permanece recluido Pedro Castillo, Ollanta Humala y Alejandro Toledo. Inclusive Alberto Fujimori permaneció en el lugar hasta obtener su libertad tras el insulto y resolución del Tribunal Constitucional.

Santiváñez aclarón que la ejecución de este traslado solo se daría si la medida es aceptada por el propio Martín Vizcarra y su defensa legal. "La medida será ejecutada en las próximas horas, siempre que Vizcarra y su abogado estén de acuerdo con las condiciones de traslado", indicó.

En declaración a Exitosa, el abogado de Martín Vizcarra, Erwin Siccha, informó que su patrocinado aceptó la decisión y en este momento viene siendo trasladado. De esta manera el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santivañez, informó que el INPE decidió trasladar nuevamente a Vizcarra al penal de Barbadillo tras una solicitud de reevaluación de parte de su cartera.