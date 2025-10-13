PJ autoriza inicio de juicio oral contra Vladimir Cerrón, Guillermo Bermejo y Guido Bellido por terrorismo

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial, a través de la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada, ha autoriza el inicio del juicio oral contra el prófugo Vladimir Cerrón y los congresistas de la República, Guido Bellido y Guillermo Bermejo. Los tres son investigados por el presunto delito de afiliación al terrorismo. Sobre el exgobernador regional de Junín pesa otra acusación.

Varios citados a declarar por el PJ

Las diligencias a cargo del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, ha determinado que el fundador del partido político Perú Libre, así como los dos parlamentarios que llegaron al Congreso con esta agrupación, tendrían vínculos con Sendero Luminoso. Estos hechos habrían ocurrido entre 2017 y 2018.

Al exgobernador regional de Junín se le imputa su presunta afiliación al militarizado Partido Comunista del Perú, siendo parte entre octubre y diciembre del 2017. Su función en este movimiento era el de fortalecer las bases del 'Frente Único Democrático Revolucionario del Perú', al mismo tiempo, de SL.

Imputación por presunta afiliación al terrorismo de Cerrón, Bermejo y Bellido.

Sobre Bermejo Rojas, que renunció a la bancada oficialista en 2021, se le acusa de pertenecer a esta agrupación terrorista en calidad de ' cuadro nativo' desde comienzos del 2017 hasta finales del año siguiente. El camarada 'che', como es nombrado, tenía como objetivo el captar líderes políticos, como Cerrón y Bellido.

Por último, sobre el expremier Bellido Ugarte, la imputación señala que formó parte de las filas de Senderlo Luminoso casi el mismo tiempo que Bermejo. Siendo secretario general de Perú Libre en Cusco, habría fortalecido los trabajos políticos de SL. En enero de 2018, se presume que recibió personalmente memorias, información ideológica y otros documentos del camarada 'Sacha'.

Dos acusaciones contra Vladimir Cerrón

El prófugo líder de Perú Libre también es señalado por obstruir a la investigación en su contra, esto por su condición de no habido.

En desarrollo...