Tomás Gálvez designa a Jorge Chávez Cotrina como fiscal coordinador contra la Criminalidad Organizada

11/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, designó a Jorge Chávez Cotrina como coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada. Como se recuerda, en enero del 2025, por decisión de la hoy suspendida fiscal suprema Delia Espinoza, había sido retirado de ese cargo que desempeñaba desde 2015.

Tomás Gálvez realiza cambios en la Fiscalía

Se publicó en las Normas Legales del Diario El Peruano la resolución N.º 3080-2025-MP-FN, en el que se especifica que Tomás Gálvez decidió que Chávez Cotrina vuelve a liderar una de las áreas clave en la lucha contra el crimen organizado en el país, encargada de coordinar investigaciones sobre organizaciones criminales dedicadas a delitos como el sicariato, la extorsión, el tráfico de drogas y lavado de activos.

Según el documento, se designa a Jorge Chávez Cotrina, en adición a sus funciones, como coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada y como jefe de la Oficina de Coordinación y Enlace de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y como coordinador del Despacho de la Fiscalía de la Nación, ante la NAS y DEA de la Embajada de EE. UU. y demás organismos vinculados en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.

"En ese sentido, como autoridad responsable de formular y dirigir las políticas institucionales, se ha considerado oportuno designar al abogado Jorge Wayner Chávez Cotrina, en adición a sus funciones, como coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada", señala la resolución de la Fiscalía que lleva la rúbrica de Tomás Aladino Gálvez.

Concluyen designación de la fiscal Fany Quispe

Con ello, da por concluida la designación de la abogada Fany Soledad Quispe Farfán, fiscal superior titular especializada contra la criminalidad organizada de Lima, Distrito Fiscal de Lima Centro —designada en la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada Contra la Criminalidad Organizada, materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 001-2025-MP-FN, de fecha 1 de enero de 2025.

Se especifica que la fiscal deberá efectuar la correspondiente entrega de cargo, conforme a las disposiciones señaladas en la Directiva General N.º 007-2002-MP-FN "Normas para la Entrega de Cargo", aprobada por la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.º 972-2002-MP-FN, de fecha 13 de junio de 2002.

Finalmente, se precisa que, en el marco del proceso de modernización de la gestión pública y alineado con el Objetivo Estratégico Institucional (OEI.01) con esta reposición de Chávez Cotrina se busca incrementar la persecución penal, la prevención del delito y la defensa de los derechos ciudadanos en beneficio de la sociedad.

Notifican designación a la JNJ

El documento también señala que se notificó la resolución a la Junta Nacional de Justicia, la Oficina General de Potencial Humano y demás instancias del Ministerio Público, así como a los fiscales mencionados.

Es así como se dio a conocer la resolución donde el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, designa a Jorge Chávez Cotrina como nuevo coordinador nacional de las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada.