Andrés Hurtado continuará tras las rejas: Poder Judicial ratificó la vigencia de prisión preventiva

11/10/2025

El expresentador de televisión Andrés Hurtado continuará recluido en el Penal Lurigancho después que el Poder Judicial resolvió declarar la vigencia de prisión preventiva en su contra por 18 meses.

Andrés Hurtado seguirá tras las rejas

El artista conocido popularmente como 'Chibolín' afronta una investigación preparatoria en la Fiscalía Suprema por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico.

El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley consideró que aún se mantienen aquellos elementos que justificaron la imposición de prisión preventiva que recae en contra de la exfigura de Panamericana Televisión.

En tal sentido, el magistrado adoptó esta decisión luego de llevar a cabo una "revisión de oficio" de la medida impuesta por su despacho a Hurtado Grados, el pasado 2 de octubre de 2024, la misma que establece 18 meses de prisión preventiva en el marco de una investigación preparatoria.

Cabe resaltar que, a través de una resolución emitida el pasado martes 7 de octubre, el juez Checkley definió que la medida coercitiva sigue siendo "idónea", debido a que garantiza la presencia de Andrés Hurtado en el proceso y porque continúan vigentes los fundamentos que justificaron su prisión ´preventiva.

"La medida coercitiva resulta idónea pues asegura la presencia del imputado Hurtado Grados, en el proceso; en conclusión, luego de la evaluación de los presupuestos establecidos en el CPP, no se cuenta con razones que justifiquen una medida menos gravosa en favor del imputado Hurtado Grados, por el contrario, se mantienen vigente las que inicialmente sustentaron la prisión preventiva, por el plazo de dieciocho meses, razones por la que se declara la vigencia de la prisión preventiva", indicó Checkley Soria en su resolución.

Andrés Hurtado continuará en el Penal Lurigancho

¿Por qué se le investiga a Andrés Hurtado?

Recordemos que el exconductor de televisión se encuentra invetsigado por la Fiscalía Suprema por presuntamente participar en el pago de una coima que habría sido entregada por el empresario Javier Miu Lei. Ello, con el objetivo de recuperar barras de oro que el Ministerio Público incautó a su empresa en 2020,

A ello se le suma, el presunto delito de tráfico de influencias a favor del futbolista Roberto Siucho, cuando este buscaba renunciar a la nacionalidad peruana ante la Superintendencia Nacional de Migraciones en 2019.

