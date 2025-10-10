Dina Boluarte no asistirá a audiencia de impedimento de salida del país, afirma su abogado

10/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Tras la notificación del Poder Judicial sobre la audiencia que evaluará el pedido de impedimento de salida del país este miércoles 15 de octubre hacia la expresidenta de la República, Dina Boluarte. La defensa legal de la expresidenta indicó que no asistirá.

Dina Boluarte no asistiría a audiencia

En declaraciones a la prensa desde los exteriores del domicilio de Boluarte, su abogado Juan Carlos Portugal, indicó que la notificación del Poder Judicial que comunica la audiencia de evaluación de impedimento de salida de su patrocinada no les preocupa.

"La medida de impedimento de salida es una medida de coerción de carácter personal que permite o tiene por propósito esencial el aseguramiento de la persona en su lugar de residencia. No es una cuestión que nos preocupe, es absolutamente usual que el Ministerio Público confiere la especulación que vacada se va a fugar".

Sin embargo, ante el pedido de la presencia de Boluarte en la audiencia, Portugal indicó que por su recomendación hacia la exjefa de Estado, esta no va a asistir.

"No se instala con la presencia de la investigada sino únicamente con la Fiscalía y la defensa técnica y, por recomendación propia, no va a asistir", señaló.

En ese sentido, Portugal afirmó que Boluarte continuará con sus investigaciones dentro del país tal y "como las ha asumido cuando era presidenta de la República", ratificó.

"La presidenta ha dado signos de contribución positivos en 7 de sus carpetas fiscales, siempre ha atendido al Ministerio Público, siempre pudiendo a su derecho a guardar silencio, de tal manera que, aún con este pedido la presidenta no tenía ningún propósito de conducta obstruccionista.

Sobre inasistencia de Boluarte al Congreso

La defensa de Boluarte señaló la razón por la que su patrocinada no acudió a la citación en el Pleno del Congreso tras su aprobación de las mociones en su contra. Para Portugal, el procedimiento, si bien es legal, este fue "arbitrario e irrazonable".

"Aun cuando es legal es irrazonable porque en ninguna parte del mundo se comunica a las 10.50 aproximadamente que tenemos que asistir la presidenta o quien habla a las 11:30 a rendir tributo al derecho a la defensa".

En ese sentido indicó que el accionar del Congreso "sucumbió" y "renunció" ante una debida legalidad en el proceso contra Boluarte. "En consecuencia no podríamos convalidar un vicio como ese", sentenció.

