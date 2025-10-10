Fiscalía programa careo entre Dina Boluarte e implicados en el caso 'Los Dinámicos del Centro'

10/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Sin la protección de la investidura presidencial, las investigaciones contra Dina Boluarte toman celeridad. La Fiscalía de la Nación programó este viernes 10 de octubre un careo entre la expresidenta de la República y algunos implicados en el caso 'Los Dinámicos del Centro' a finales del mes de octubre.

Boluarte investigada por lavado de activos

Mediante una carpeta fiscal, el Ministerio Público da a conocer que la exmandataria será citada el 27 y 28 del presente mes para que se someta a un encaramiento con un testigos y un imputado del caso. A la exjefa de Estado se le investiga por el presunto delito de lavado de activos.

"Téngase por precisado los hechos materia de la imputación en contra de la investigada Dina Ercilia Boluarte Zegarra por la presunta comisión de lavado de activos agravado, en el caso conocido como 'Los Dinámicos del Centro'", señala una parte de la disposición del texto.

Las personas con las que se verá son Braulio Juan de Dios Grajeda Bellido, imputado y el testigo Noel Gerardo Jaimes Tarazona. Las diligencias se llevarán a cabo de manera presencial en dos turnos, siendo el primero a las 9.30 y el segundo a las 11.00 de la mañana en los días señalados.

Este careo es por la relación que existiría por una cuenta mancomunada. De no asistir de forma voluntaria, podrían ser trasladados incluso con uso de la fuerza. Así lo precisa el artículo 66° del Código Penal.

Pedido de impedimento de salida a Boluarte

La Fiscalía le solicitó este viernes al Poder Judicial que dicte un impedimento de salida del país a Dina Boluarte por 36 meses. El requerimiento del fiscal provisional Tomás Gálvez será presentado y resuelto por la Corte Suprema. Por otra parte, el pedido ya formulado lo presentará y resolverá la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

El pedido de la Fiscalía para que se dicte impedimento de salida contra Dina Boluarte.

El fiscal Ángel Astocondor será el encargado de sustentar el pedido, una vez que el Juzgado convoque a la audiencia. La defensa de la exmandataria tendrá la facultad de oponerse, así como a allanarse al requerimiento fiscal.

Por consiguiente, Dina Boluarte tendrá un careo con algunos implicados en el caso 'Dinámicos del Centro'. Esto se ha programado para el 27 y 28 de octubre, y confrontará las versiones de la expresidente, un testigo y un imputado por una cuenta bancaria mancomunada que los relacionaría.