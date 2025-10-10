TC admite a trámite demanda de inconstitucionalidad presentada por Defensoría del Pueblo contra ley de amnistía

10/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría del Pueblo en contra de la ley de amnistía. De esta forma, el TC evaluará declararla o no como constitucional.

La TC admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo contra la ley 32419, mejor conocida como ley de amnistía .

"ADMITIR a trámite la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra la ley N°32419 y correr traslado de la demanda al Congreso de la República para que se apersone al proceso y la conteste dentro de los 30 días útiles siguientes a la notificación de la presente resolución".

Como se recuerda, la demanda fue presentada en un contexto donde jueces peruanos inaplicaban la controvertida ley con la aplicación de control difuso, medida aplicada por considerarla en contra de la Constitución y vulneración de derechos humanos. Al menos tres jueces peruanos aplicaron control difuso ante esta ley.

Ante ello, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, presentó, el pasado 15 de setiembre, la demanda por inconstitucionalidad por vulnerar el derecho de igualdad, derecho a la verdad, justicia y reparación, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, así como la Constitución Política, la Convención Americana de Derechos Humanos y demás tratados internacionales.

Ley de amnistía promulgada por gobierno de Dina Boluarte

El 13 de agosto, el gobierno de Dina Boluarte promulgó la ley de amnistía a favor de miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y comités autodefensa que lucharon contra el terrorismo entre 1980 y 2000.

"Hoy, con la promulgación de esta ley de amnistía el gobierno peruano y el Congreso de la República reconoce a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra Policía Nacional del Perú y de los comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo reconocemos su sacrificio y les devolvemos la dignidad que nunca debió ser cuestionada", comentó Boluarte en la promulgación.

La ley promulgada estableció una amnistía de carácter humanitario para adultos mayores de 80 años que hayan servido durante la época de terror, siempre que no hayan sido condenados por delitos de terrorismo ni corrupción.