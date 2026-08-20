Sismo 7.2 en Ayacucho: Premier Luis Galarreta anuncia envío de tres ministros a regiones afectadas tras movimiento telúrico

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 20/08/2026
En plena exposición de la Política General del Gobierno en el Congreso, el premier Luis Galarreta anunció medidas urgentes frente a las emergencias naturales que golpean al país. Tras el sismo de magnitud 7.2 en Ayacucho, dispuso el viaje inmediato de tres ministros a distintas regiones para coordinar acciones de respuesta y supervisar la atención a la población.
Ministro de Vivienda a Ayacucho
El premier informó que el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, se trasladará a Coracora, provincia de Parinacochas, epicentro del terremoto, para supervisar las labores de evaluación de daños y coordinar con las autoridades locales. El Ministerio de Vivienda confirmó que equipos técnicos ya se encuentran desplegados para verificar la situación de las viviendas y brindar apoyo a las familias afectadas.
Defensa y Producción en otras regiones
Además, Galarreta dispuso que el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, viaje a Arequipa para atender las consecuencias de las intensas lluvias que afectan la región, mientras que el titular de Producción, Juan Carlos Requejo, se trasladará a Puno para coordinar medidas de apoyo frente a emergencias locales.
Durante la sesión, el presidente del Congreso, Óscar Reto, expresó la solidaridad del Parlamento con las familias de Coracora y resaltó la fortaleza de la población ayacuchana.
"El pueblo ayacuchano siempre ha demostrado una fortaleza admirable y las noticias dan cuenta del comportamiento ejemplar durante el movimiento telúrico", señaló.
El anuncio se produjo en medio de la exposición de la Política General del Gobierno, donde Galarreta subrayó que la gestión de la presidenta Keiko Fujimori actuará "con firmeza, sentido de urgencia y responsabilidad".
La decisión de enviar ministros busca garantizar presencia inmediata del Ejecutivo en las zonas afectadas y coordinar directamente con autoridades locales y regionales, reforzando el mensaje de descentralización y acción rápida.
Actualizaciones técnicas del INDECI
Mientras tanto, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que tras el sismo se han confirmado afectaciones estructurales en viviendas y centros de salud, aunque hasta el momento no se reportan víctimas mortales.
Brigadas de evaluación continúan desplegadas en las zonas más impactadas para determinar el alcance real de los daños. La profundidad del epicentro (108 km) permitió que el movimiento se sintiera en varias regiones, incluyendo Lima, Ica y Cusco, lo que refuerza la necesidad de mantener protocolos de prevención activos.
El envío de ministros a Ayacucho, Arequipa y Puno refleja la estrategia del Gobierno de responder de manera descentralizada a las emergencias. En el caso del sismo de 7.2, la presencia del ministro de Vivienda en Coracora será clave para evaluar daños y activar medidas de reconstrucción, mientras que las visitas a otras regiones buscan atender fenómenos naturales que también golpean al país.
La coordinación entre Ejecutivo, Congreso y autoridades locales será determinante para transmitir confianza y apoyo a las comunidades afectadas.