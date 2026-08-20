Gianluca Lapadula elogia a Alex Valera y confiesa su amor por Universitario

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Gianluca Lapadula, delantero de Universitario de Deportes, analizó sus primeros cinco partidos con el cuadro crema y destacó la rápida adaptación que ha tenido tanto en lo físico como en lo colectivo dentro del equipo de Ate.

La sociedad ofensiva con Alex Valera y el sentido de pertenencia en Universitario

Uno de los puntos clave en este inicio de etapa para el artillero ha sido el entendimiento con sus compañeros en el ataque, especialmente con Alex Valera. Lapadula detalló que el cuerpo técnico enfatiza la proximidad entre los ofensivos para generar mayor peligro en la portería rival.

"Con Valera, el 'profe' nos pide buscarnos mucho en el campo, igual con Flores, el 'Tunche', Reyna, quiere que juguemos muy cerca. Creo que los dos nos complementamos mucho, todos los días intentamos mejorarnos para entendernos mejor en el campo", indicó el delantero en conferencia de prensa, resaltando la química del plantel.

Su llegada al club de Ate ha superado las expectativas iniciales que tenía sobre la magnitud de la institución deportiva. El futbolista resaltó el respaldo de los simpatizantes e hizo un balance positivo de sus primeros compromisos oficiales vistiendo la camiseta merengue.

"Son 5 partidos y desde que vine me sentí muy cómodo, a nivel de grupo y a nivel físico, estoy muy contento y quiero seguir así. Yo ya conocía a la 'U' pero desde que vine me di cuenta que es mucho más, es el mejor equipo de Perú, con una gran hinchada y a mi familia le encanta muchísimo y yo me identifico mucho con este equipo", afirmó.

🟡🗣️: "𝗦𝗜, 𝗧𝗔𝗠𝗕𝗜𝗘𝗡 𝗖𝗥𝗘𝗢 𝗤𝗨𝗘 𝗣𝗢𝗗𝗘𝗠𝗢𝗦 𝗙𝗨𝗡𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗥. 𝗟𝗢𝗦 𝗗𝗢𝗦 𝗡𝗢𝗦 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗟𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗠𝗨𝗖𝗛𝗢".



➡️ Gianluca Lapadula destacó la conexión con Álex Valera y confía en que la dupla puede funcionar en la Selección Peruana. pic.twitter.com/iIQ0IFaipD — Enrique Vega (@enriquevega__) August 20, 2026

El emotivo marco del Estadio Monumental y el compromiso con la selección peruana

Asimismo, el atacante recordó el marco del partido de aniversario y reflexionó sobre un hito personal reciente en su carrera profesional. El jugador no ocultó su emoción al repasar sus cifras goleadoras y el vínculo especial que ha construido con los fanáticos cremas.

Finalmente, el atacante abordó su situación respecto al combinado nacional frente a las próximas convocatorias. A pesar de no haber tenido comunicación reciente con el comando técnico de la blanquirroja, dejó en claro que su motivación por vestir la camiseta del país se mantiene firme, sin importar los escenarios geográficos donde toque competir.

En ese sentido, Gianluca Lapadula ratificó su compromiso total tanto con el proyecto deportivo de Universitario de Deportes como con la selección peruana, dejando en claro que mantiene intacta la ilusión de aportar con sus goles en los próximos desafíos que le toque afrontar en el campo de juego.