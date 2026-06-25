Gore Moquegua realiza protesta de 48 horas en contra de ley que modifica límites con Tacna: "Quita territorio a nuestra región"

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La región Moquegua inició una paralización de 48 horas en rechazo a la ley aprobada por el Congreso de la República que establece el saneamiento de los límites territoriales de la provincia de Jorge Basadre, en Tacna. La gobernadora regional, Gilia Gutiérrez Ayala, aseguró que la norma afecta directamente a su jurisdicción y representa una reducción del territorio moqueguano.

"El día de hoy, alza su voz de protesta, Moquegua. El día de hoy está asumiendo una medida de protesta con 48 horas de paralización", manifestó.

En declaraciones a Exitosa, la gobernadora explicó que el proyecto de ley aprobado el pasado 23 de junio contempla modificaciones territoriales que afectan a la provincia de Mariscal Nieto, especialmente al distrito de Torata.

"Proyecto de ley que quita, recorta territorio a nuestra región de Moquegua. Nosotros, las autoridades de Moquegua, hemos exigido desde un primer momento que esta ley no se promulgue", declaró.

Región exige observación de la norma

Gutiérrez Ayala indicó que las autoridades regionales presentaron recursos de oposición y tomaron contacto con representantes del Congreso para expresar su rechazo a la iniciativa legislativa.

"Hemos tomado contacto a través de nuestros congresistas con el presidente del Congreso y le hemos presentado un recurso de oposición a esta promulgación de esta ley que le recorta territorio a la región de Moquegua", señaló.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez Ayala, informó que el Gobierno Regional de Moquegua realiza una protesta de 48 horas en rechazo a la ley que modifica los límites territoriales con Tacna. "Quita territorio a... pic.twitter.com/UYtfyuAu4v — Exitosa Noticias (@exitosape) June 25, 2026

La autoridad indicó que alrededor de cinco mil ciudadanos participaron en las protestas realizadas en distintos puntos de la región. Asimismo, precisó que una de las principales zonas afectadas sería el sector de Quebrada Onda, ubicado en el distrito de Torata.

"Nuestra región el día de hoy se encuentra completamente paralizada, cerca de 5 mil moqueguanos que están en la calle pidiéndole al señor presidente de la República que esta ley sea observada y que no se promulgue", sostuvo.

Advierten posible conflicto social

La gobernadora cuestionó el sustento técnico de la propuesta y aseguró que la norma podría generar tensiones entre Moquegua y Tacna.

"No nos cabe duda que este proyecto de ley que ha sido impulsado por el Ejecutivo Nacional es un craso error técnico, es un proyecto de ley que adoleció y adolece de sustento técnico para delimitar estos territorios", afirmó.

Asimismo, expresó su preocupación por las consecuencias que podría generar la promulgación de la ley entre las regiones. Gutiérrez Ayala reiteró que Moquegua continuará defendiendo sus límites territoriales y pidió al Gobierno priorizar la integración y el desarrollo de la macroregión sur.

La controversia territorial ha reavivado un debate histórico entre ambas regiones y mantiene en expectativa la decisión que adopte el Ejecutivo respecto a la observación o promulgación de la norma.