Mirtha Vásquez acusa a Rospigliosi de presionar a jueces y fiscales: "Ha ejercido una suerte de persecución"

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La senadora de Ahora Nación, Mirtha Vásquez, se pronunció sobre la denuncia constitucional presentada contra su colega de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi. En entrevista con Exitosa, sostuvo que el parlamentario habría utilizado su posición política para presionar a integrantes del sistema de justicia.

Mirtha Vásquez acusa a Rospigliosi de presionar a magistrados

Al explicar los motivos de la denuncia, Vásquez afirmó que Rospigliosi habría ejercido presión e intimidación contra jueces y fiscales debido al contenido de sus decisiones judiciales. Según indicó, las acciones de estos magistrados estaban relacionadas con la aplicación de normas y disposiciones constitucionales.

"Nosotros hemos decidido interponer una denuncia constitucional contra el senador Fernando Rospigliosi Capurro, porque hemos visto durante estos últimos años cómo es que aprovechando su poder político, lo que ha hecho básicamente es ejercer presión, intimidación, denunciar a jueces y fiscales por el contenido de sus decisiones", manifestó.

La legisladora también cuestionó que los magistrados fueran denunciados cuando sus resoluciones no coincidían con la posición política del congresista. En ese contexto, mencionó el control difuso, una facultad que permite a los jueces preferir la Constitución frente a una norma cuando consideran que existe una incompatibilidad en un caso concreto.

"Cuando a este señor no le parecían que las opiniones de los jueces o las sentencias están acorde con su posición política, ha ejercido una suerte de persecución contra los mismos", sostuvo.

Seis jueces y una fiscal fueron denunciados

Como parte de sus argumentos, Vásquez señaló que las acciones contra los integrantes del sistema de justicia podían identificarse a partir de las denuncias presentadas durante los últimos dos años. Según indicó, el parlamentario habría solicitado la destitución de siete funcionarios.

"Solamente durante los años 2025 y 2026, el señor ha denunciado a seis jueces y a una fiscal solicitando su destitución", indicó.

La legisladora agregó que estos magistrados fueron cuestionados por ejercer el control constitucional y aplicar el control difuso, una atribución que forma parte de sus funciones cuando consideran que una disposición contradice los principios establecidos en la Constitución.

✊📢 La justicia no puede estar sometida a las amenazas ni a las presiones del poder político.



La acusación constitucional contra Fernando Rospigliosi que hemos presentado junto a Indira Huilca y Jaime Quito responde a un patrón de denuncias disciplinarias y amenazas públicas... pic.twitter.com/S6dnxYQJiK — Mirtha Vásquez (@MirtyVas) October 29, 2026

Vásquez calificó lo ocurrido como un hecho grave y afirmó que las acciones de Rospigliosi vulneraron la independencia de poderes y representaron una infracción a la Constitución. Además, advirtió que estas denuncias podrían afectar el ejercicio autónomo de las funciones de jueces y fiscales.

Finalmente, advirtió que este tipo de acciones podría generar temor entre jueces y fiscales al momento de resolver determinados casos. Según señaló, algunos magistrados podrían dejar de aplicar criterios constitucionales o tratados internacionales por las consecuencias que enfrentarían.