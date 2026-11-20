20/11/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) informó que brinda plena colaboración al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú (PNP) en el marco de la investigación fiscal que involucra a la institución por presuntos delitos contra la administración pública.

Pronunciamiento institucional y alcance de las diligencias

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, la entidad detalló que la actual administración, que asumió funciones en agosto de 2026, viene atendiendo los requerimientos formulados por los representantes del Ministerio Público y los agentes policiales a cargo del caso.

De acuerdo con el pronunciamiento oficial, las facilidades otorgadas comprenden el acceso directo a la información institucional, archivos documentarios y equipos informáticos necesarios para el desarrollo de las diligencias y el esclarecimiento de los hechos materia de pesquisa.

Asimismo, el organismo regulador precisó que los presuntos actos irregulares que son objeto de indagación por parte de las autoridades fiscales corresponden a un periodo comprendido entre los años 2014 y 2024.

Con esta disposición, la superintendencia señaló que ratifica su compromiso con la transparencia, la integridad institucional y el respeto a la legalidad durante todo el desarrollo del proceso investigativo.

📢 #ComunicadoSucamec | La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (#Sucamec) informa lo siguiente a la ciudadanía: https://t.co/KRf06N5Uni — Sucamec Perú (@SucamecPeru) November 20, 2026

Allanamientos en Magdalena y San Isidro por presunta red criminal

Las diligencias fiscales se ejecutaron desde las 04:00 horas mediante el allanamiento simultáneo del local de la Sucamec, ubicado en el distrito de Magdalena del Mar, y de la sede de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), en el distrito de San Isidro.

Según los reportes difundidos sobre la intervención, el operativo responde a una pesquisa fiscal centrada en el presunto vínculo de funcionarios públicos con una supuesta organización criminal denominada 'Los herméticos del caudal'.

La intervención en ambas instituciones busca recabar elementos de convicción relacionados con presuntos delitos cometidos contra la administración pública durante la década comprendida en el expediente fiscal.

Por su parte, la actual dirección de la Sucamec reiteró que mantendrá una coordinación permanente con las instancias jurisdiccionales y policiales mientras continúen las actuaciones correspondientes en sus instalaciones.

En ese sentido, Sucamec reafirmó que continuará facilitando el acceso a la documentación y los equipos requeridos por el Ministerio Público y la Policía Nacional para el esclarecimiento de los hechos ocurridos entre 2014 y 2024.